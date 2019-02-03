سرمایه گذاری ۱.۷ میلیارد دلاری در ۱۰ طرح بزرگ صنعتی ایلام

یارالله نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۸۱ معدن در استان ایلام وجود دارد که از این تعداد حدود ۷۰ معدن فعال است و سالانه بیش ۳.۵ میلیون تن انواع ماده معدنی در استان تولید می شود.

وی تصریح کرد: ۵۳۲ واحد صنعتی در استان ایلام وجود دارد که ۲۰ درصد از این تعداد در زمینه صنایع پایین دستی پتروشیمی فعالیت دارند.

نصیری با اشاره به اینکه نزدیک به ۱۰ هزار نفر در بخش صنعت استان ایلام مشغول به فعالیت هستند، گفت: ۵۹ درصد اشتغال ایجاد شده مربوط به صنایع پتروشیمی است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت ایلام افزود: کل سرمایه گذاری طرح های صنعتی استان بیش از سه هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: در سال جاری طی جلسات ستاد تسهیل در استان ۲۲ واحد صنعتی با اشتغال زایی ۵۳۳ نفر دوباره به چرخه تولید بازگشته اند و ۳۸ واحد صنعتی با اشتغالزایی ۹۸ نیز ظرفیت تولید خود را بالا برده اند.

نصیری افزود: همچنین ۷۴ واحد صنعتی استان نیز با ۲۶۱ نفر تثبیت اشتغال و فعالیت داشته اند.

نصیری اظهار داشت: ۱۰ طرح بزرگ صنعتی با سرمایه گذاری ۱.۷ میلیارد دلار در حال اجراست که بخشی از این طرح های مهم قرار است با حضور رئیس جمهور در ایلام به بهره برداری برسد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت ایلام عنوان کرد: هفت طرح صنعتی استان از تسهیلات ارزی استفاده می کنند و در تلاش هستیم مشکلات ۶۶۰ میلیون یورویی پتروشیمی دهلران را حل کنیم.

وی افزود: فاز دوم پتروشیمی ایلام، پتروشیمی دهلران، ان جی ال دهلران از طرح های بزرگ صنعتی استان به شمار می رود، قرار است در آینده ای نزدیک پتروشیمی مهران نیز آغاز به کار کند.