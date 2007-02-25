"ققنوس" دیر آمد

به گزارش خبرنگار مهر، شماره بهمن ماه این نشریه با یادداشت سردبیر در مورد جشنواره فیلم فجر آغاز می شود. برگزاری هفته فیلم دفاع مقدس در نیویورک و آخرین خبرها از دست اندرکاران سینمای مقدس در ادامه منعکس شده است. گزارش نشست سینماگران با رئیس سازمان انرژی اتمی مطلبی دیگر از شماره بهمن این نشریه است.

سینمای دفاع مقدس در جشنواره فیلم فجر، نگاهی به تصویر رزمندگان در سینمای دفاع مقدس، نگاهی اجمالی به ادبیات دفاع مقدس و نگاهی اجمالی به ادبیات داستانی جنگ در جهان مطالب برجسته "ققنوس" هستند. پرونده موضوعی این شماره به "تصویر بسیجی در سینمای دفاع مقدس" اختصاص یافته و دربرگیرنده مطالبی چون "بسیجی های متفاوت سینمای دفاع مقدس"، "تصویر کارگردانان سینمای دفاع مقدس از بسیجیان"، "تصویر بسیجیان در سینما از نگاه منتقدان و دست اندرکاران" و "بسیجی در فیلم های حاتمی کیا" است.

بیست و یکمین شماره نشریه انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس "ققنوس" ویژه بهمن ماه به صاحب امتیازی انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس و مدیر مسئولی محمدرضا شرف الدین در 32 صفحه منتشر شده است.