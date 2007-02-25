کتابخانه دیجیتالی تا سال 87 راه اندازی می شود / باید به استانداردسازی تولید محتوا بیندیشیم

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی در نخستین نشست گفتگو با ناشران کشور گفت : کتابخانه ملی یک پایگاه ملی اطلاع رسانی محتوا است و اگر ناشران خود را صاحب اینجا بدانند ، می توانند در نتیجه تعامل با این مرکز به رسیدن به استانداردترین شکل تولید محتوا در کشور کمک کنند .

وی ادامه داد: بسیاری از پژوهشگران خارجی گلایه دارند که ما بطور روزآمد در جریان وضعیت نشر کشور ایران قرار نمی گیریم و در خیلی از کشورها اطلاعات مربوط به کتاب های چاپ شده در ایران خیلی دیر منتشر می شود .

وی افزود : ما درصدد هستیم که در کتابخانه ملی تا پایان سال 1387 کتابخانه بزرگ دیجیتالی را راه اندازی کنیم تا با این امر مشکل اطلاع رسانی و دسترسی آسان به کتاب ها رفع شود . در این راه هم نیاز به کمک و یاری ناشران داریم و البته حتما به موضوعات حقوقی هم توجه می کنیم . ما معتقدیم برای راه اندازی کتابخانه بزرگ دیجیتالی حتما حقوق ناشران ، مولفان ، مترجمان و پدید آورندگان رعایت شود .

مشاور فرهنگی رئیس جمهور تصریح کرد : این حرکت اگر چه دسترسی مردم به کتاب را آسان می کند اما ازسوی دیگر نباید موجب نگرانی ناشران و مولفان در مورد رعایت نشدن حقوقشان باشد .

وی یادآور شد : کتابخانه ملی معتقد است نباید شیوه اطلاع رسانی به گونه ای باشد که اقتصاد نشر را مختل کند و آنها را متضرر سازد. برای این حرکت هم ما و هم ناشران و ارشاد به فکر چگونگی عملی شدن این طرح باشیم.

علی اکبر اشعری ادامه داد: کتابخانه ملی اصرار دارد که از همه فناوری های جدید و نو برای اطلاع رسانی و خدمت رسانی به مردم استفاده کند . خوشبختانه کشور به سمت راه اندازی اینترنت ملی حرکت می کند و حتما یکی از پایگاه های اینترنت ملی در کتابخانه ملی و این مرکز مستقر خواهد شد . وقتی ما به این سمت حرکت کنیم دیگر نگران تهدیدهایی که از سوی غربی ها برای از بین بردن امنیت انتقال اطلاعات وجود دارد ، نخواهیم بود .

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی خاطرنشان کرد : امیدوارم که ارتباط وسیع ناشران و کتابخانه ملی به سر و سامان یافتن بحث نشر در کشور و به خصوص ارتقای کیفیت محتوا کمک کند .

وی افزود: یکی از وظایف کتابخانه ملی ثبت آثار است و همه پدید آورندگان بعد از این کار می توانند از حمایت قانونی برخوردار شوند تا از سرقت های ادبی احتمالی جلوگیری شود . ما تنها ترجمه هایی را به ثبت می رسانیم که حق نشر آنها خریداری شده باشد .

علی اکبر اشعری در پایان با تاکید مجدد بر استانداردسازی تولید محتوا در کشور گفت: اگر وضعیت تولید کتاب و محتوا در کشور استاندارد شد، وضعیت نشر کتاب متحول خواهد شد .