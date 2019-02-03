ترزا می: انتخابات زودهنگام شایعه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دفتر ترزا می نخست وزیر انگلیس گزارش‌ها مبنی بر تصمیم این نهاد به برگزاری انتخابات زودهنگام در تاریخ ۶ ژوئن (۱۶ خرداد) را تکذیب کرد.

این شایعه نخستین بار از سوی روزنامه «میل آن ساندی» منتشر شد و سخنگوی داونینگ استریت می‌گوید که ۱۰۰ درصد نادرست است.

«میل آن ساندی» پیشتر گفته بود در صورتی که موعد تحقق برگزیت از ضرب‌الاجل ۲۹ مارس (۹ فروردین) بگذرد؛ مشاورین ترزا می احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام را مطرح خواهند کرد.

گفتنی است پارلمان انگلیس هنوز با طرح‌های پیشنهادی دولت درباره برگزیت موافقت نکرده و با نزدیک شدن به ضرب‌الاجل ۲۹ مارس، این احتمال وجود دارد که برگزیت بدون حصول توافق با اتحادیه اروپا حاصل شود که این امر ضربه بزرگی به پیکر اقتصاد انگلیس خواهد بود