طرح جامع احیاء توس اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، حمید بقایی افزود: با جابجایی ساکنان روستاهای واقع در محوطه تاریخی توس، اسناد کل این منطقه به سازمان منتقل می شود و ما از هم اکنون برای اجرای هرگونه طرح در جهت احیای توس و نیز توسعه گردشگری این منطقه با مشارکت بخش خصوصی و سرمایه گذاران آماده ایم.

وی در تشریح جزییات جلسه ویژه خود با استاندار و مسؤولان دستگاه های ذیربط در استان خراسان رضوی پیرامون تصمیم گیری درباره وضعیت توس اظهار داشت: هفته گذشته جمعی از اهالی روستاهای شهر توس در مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع کردند و خواستار ساخت و ساز و توسعه خدمات شهری و روستاهای خود شدند که به آنها وعده دادیم با تشکیل جلسه های ویژه به سرعت به وضعیت توس رسیدگی خواهیم کرد ، لذا در جلسه ای که با حضور استاندار و معاونین وی ، فرماندار منطقه و نماینده نهاد ریاست جمهوری تشکیل دادیم ، استانداری خراسان رضوی موظف به اجرای طرح جا به جایی اهالی محوطه تاریخی توس تا پایان سال آینده شد.

قائم مقام سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری افزود: ما تعهد کردیم یک سوم هزینه های طرح جا به جایی و اسکان اهالی را بپردازیم ، همچنین برای اینکه حسن نیت خود را ثابت کنیم از تمامی شکایت های خود سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز صرف نظر می کنیم، اما از این به بعد فرمانداری منطقه ملزم به برخورد شدید با هرگونه تخلف خواهد بود.

بقایی تصریح کرد: تعامل خوب سازمان با دستگاه های ذیربط استان منجر به یک تصمیم گیری منطقی و مناسب شده است و توقع داریم استانداری به عنوان مجری طرح جا به جایی ساکنان، محوطه تاریخی توس را تا پایان سال آینده به طور کامل تحویل سازمان دهد تا اجرای طرح جامع احیاء و توسعه این منطقه مهم تاریخی آغاز شود.

وی ، نجات بخشی و آزاد سازی توس را دستاورد بزرگی دانست که با تحقق کامل آن فصل نوینی در احیاء و معرفی و جذب گردشگران داخلی و خارجی به این منطقه تاریخی گشوده خواهد شد.