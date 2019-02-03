به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری سورنا ستاری در دیدار قصی عبدالوهاب السهیل وزیر آموزش عالی و تحقیقات علمی عراق، ایجاد یک زیستبوم همکاری مشترک شرکتهای دانشبنیان و نیروی انسانی خلاق را زمینهساز شکوفایی توانمندیهای دو کشور دانست و گفت: یک نسل جدید کارآفرین در ایران شکل گرفته و زمینه ساز ایجاد ارزش افزوده، پیشرفت علمی و اقتصادی شده است. این نسل جدید، آینده ساز و تعیین کننده سرنوشت اقتصاد کشور و تعاملات بینالمللی در حوزه علم، فناوری و اقتصاد است.
ستاری با اشاره به ظهور استارت آپها و شرکتهای دانشبنیان در حوزههای گوناگون فناوری گفت: این کسبوکارهای نوظهور، در ارائه خدمات و محصولات خود با کیفیت بالا و در عرصه بینالمللی توانمند هستند و میتوانند ظرفیت خوبی برای همکاریهای مشترک باشند اما باید یک زیرساخت مناسب برای مفاهمه میان این کسبوکارها در دو کشور ایجاد شود.
رئیس بنیاد ملی نخبگان، آمادگی ایران برای تعامل علمی و پژوهشی را یادآور شد و گفت: همانطور که اکنون تعامل خوبی میان وزارت علوم دو کشور در حوزه تربیت دانشجویان وجود دارد، این آمادگی را داریم که افراد متخصص در حوزههای توانمندی ایران همچون نانوفناوری، زیستفناوری، سلولهای بنیادی و فناوری اطلاعات و ارتباطات و دیگر حوزههای فناوری تربیت شوند.
وی افزود: در ساختار جدیدی که برای فعالیت شرکتهای دانشبنیان و فناور شکل دادهایم، دانشگاهها بخش جداییناپذیر و مهم جامعه به شمار میروند. بر اساس این ساختار، دانشگاهها به فهم تازهای در حمایت از ایدههای نو دست یافتهاند، خود را در سرنوشت جامعه و جوانان تحصیلکرده نقشآفرین میدانند و به دنبال چگونگی ارتباط با صنعت هستند.
ستاری، مراکز پیشرفته علمی، آموزشی آزمایشگاهی ایران در تربیت نیروی انسانی متخصص از سطح دانشآموزش را الگوی مناسبی برای توسعه همکاری مشترک دانست.
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