حمایت مقام سازمان حفاظت از محیط زیست امریکا از سوخت های فسیلی!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یاهونیوز، جان کریستی که منتقد دیدگاه های موجود در مورد گرمایش کره زمین بوده و مانند دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا چندان اعتقادی به این موضوع ندارد، تصریح کرده که مصرف سوخت های فسیلی در عمل به نفع سیاره زمین است.

وی که استاد دانشگاه آلاباما است، تاکید کرد: تولید انرژی از کربن سودآور و نه هزینه بر تلقی می شود.

وی استدلال خاصی برای دفاع از دیدگاه خاص خود مطرح نکرده و تنها به این نکته اشاره کرده است که دی اکسید کربن باعث رشد چیزهای مختلف می شود.

کریستی اخیرا در مصاحبه ای با گاردین گفته است: گیاهان این چیزها را دوست دارند و دی اکسید کربن باعث ایجاد غذای بیشتری می شود و تردیدی وجود ندارد که انرژی کربن زندگی های طولانی تر و بهتری را موجب می شود.

این مقام مسئول مخالف قانون گذاری برای محدود کردن انتشار گازهای گلخانه ای است و بارها تصریح کرده که فعالیت انسان ها باعث گرم شدن کره زمین نشده است. وی این تغییرات را در بهترین حالت ملایم توصیف کرده است.

یکی دیگر از دیدگاه های خاص وی این است که زمین در حال سرد شدن و نه گرم شدن است.

وقتی برخی دانشمندان با انتشار مقاله ای در نیویورک تایمز اشتباهات پژوهشی وی را خاطرنشان کردند، وی مدعی شد زمین تا آن حدی که دانشمندان مدعی هستند گرم نشده است.

بسیاری از کارشناسان محیط زیست در امریکا از عضویت وی در کمیته مشورتی علمی سازمان حفاظت از محیط زیست اظهار نگرانی کرده اند.