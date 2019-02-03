نیاز به مشارکت مردم در اجرای پروژه های بین بخشی

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر فرشاد صبح امروز در جلسه کارگروه سلامت که در استانداری یزد برگزار شد، اظهار داشت: در گذشته تهدیدات سلامت سنتی و در عین حال راهکار رفع این تهدیدات ساده بود اما امروز جوانب علم شیمی در همه ابعاد زندگی مردم وجود دارد.

وی با اشاره به ساده ترین نوع آلودگی‌ها که امروز به معضلی جدی تبدیل شده است، افزود: در گذشته اگر آلودگی آب با فاضلاب بود امروز با فاضلاب صنعتی است بنابراین تهدیدات سلامت پیچیده شده است.

فرشاد خاطرنشان کرد: در گذشته اصلا بیماری های غیرواگیر مطرح نبود اما اکنون غیرواگیر به یک تهدید تبدیل شده به نحوی که ۸۵ درصد مردم از اینگونه بیماریها جان خود را از دست می دهند.

رئیس مرکز تحقیقات بهداشت وزارت بهداشت در مورد روند توسعه در کشور عنوان کرد: توسعه ای که صدمه به محیط نزند، انسان محور و سلامت محور باشد، توسعه پایدار است.

فرشاد ادامه داد: یزد به عنوان یکی از چهار استان برتر کشور برنامه جامع سلامت بین بخشی را تصویب کرده و ۲۰ پروژه بین بخشی آن نیز به مرحله تفاهم رسیده است.

وی بیان کرد: امیدواریم در یزد همانگونه که مشارکت مردم در پایگاه های سلامت بسیار خوب و پررنگ بوده، در پروژه های بین بخشی نیز مشارکت مردم افزایش یابد.

فرشاد خاطرنشان کرد: اگر در سطح محلات مشکل مردم حل نشد، یعنی نیاز است که در استان نگاه جدی تر شود اگر باز هم نشد ما مسئول هستیم و باید صدای مردم را به گوش رئیس جمهور برسانیم.