اعلام برگزیدگان نهایی زندگی نگاره جایزه جمالزاده  

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا روحانی دبیر جایزه جمالزاده با بیان این مطلب گفت:‌ از بین ۱۵۸ زندگی نگاره ارسال شده به جایزه جمالزاده ۱۲ منتخب نهایی و برگزیده این جایزه اعلام شدند که طبق وعده قبلی در مراسم اختتامیه نفرات برتر از بین آنها معرفی خواهند شد.

او مهم ترین ویژگی بخش زندگی نگاره ها در نخستین دوره جایزه جمالزاده را استفاده از المان های داستانی در آثار توسط نویسندگان دانست و افزود: البته این اتفاق به نظر طبیعی میرسد چون زندگی نگاره ها به نسبت دیگر قالب ها، برای ما جوان تر و گونه تجربه نشده تری است نویسندگان از داستان به سمت آن آمده اند تا حدی که برخی از این آثار بسیار نزدیک به داستان هستند.

روحانی همچنین در رابطه با ویژگی های محتوایی و موضوعی این آثار گفت: بازگویی تجربیات زندگی روزمره و توجه نویسندگان به معماری اصفهان مشهود بود والبته ما امیدواریم در دوره های بعدی جایزه، متون و آثار متنوع تری مثلا از زندگی هنرمندان، زندگی صنعتی در اصفهان زندگی روزمره دیگر اقشار مردم داشته باشیم و نویسندگان از گره خوردگی ها و معضلات زندگی شهری امروز و تاثیرش بر زندگی مردم اصفهان بیشتر بنویسند به صورتی که تصویر زندگی روزمره مردم را بیشتر ببینیم.

علاوه براینکه ما امید داریم با اینگونه نوشتن از اصفهان، کم کم به متونی دست پیدا کنیم که از دیگر شیوه های نوشتن مثل گزارش نویسی در متن، ‌سفرنامه نویسی و ... بهره می‌برد.

او در پایان فهرست برگزیدگان نهایی بخش زندگی نگاره های جایزه جمالزاده را اعلام کرد: حامد کلاه دوز، امین اطمینان، ‌ زهره سطوت، ‌ مرضیه کهرانی، ‌ پژمان نظر زاده آبکنار، ‌ موژان نادریان، ‌ مهرواه فردوسی، ‌الهه ایمانی پور، ‌ مکرمه شوشتری، ‌ محمدرضا عبداللهی، ‌ محسن رهنما و نگین بنی عامریان راه یافتگان به بخش نهایی جایزه جمالزاده هستند.

روحانی همچنین ترکیب هیات داوران بخش زندگی نگاره را اینطور معرفی نمود: آرش صادق بیگی، سلمان باهنر، سینا دادخواه، نفیسه مرشدزاده و بهزاد دانشگر بخش زندگی نگاره اولین دوره جایزه جمالزاده را خوانش و داوری کردهاند.

شایان ذکر است، ‌ نخستین دوره جایزه جمالزاده به همت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان در سه بخش داستان آزاد، داستان اصفهان و زندگی نگاره های اصفهان در حال برگزاری است.

گفتنی است؛ مراسم اختتامیه این جایزه پایان بهمن ماه برگزار خواهد شد.