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۱۴ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۰۲

مدیرکل هواشناسی اردبیل به مهر خبر داد؛

پیش‌بینی بارش برف طی ۲ روز آینده در اردبیل/کاهش محسوس دمای هوا

پیش‌بینی بارش برف طی ۲ روز آینده در اردبیل/کاهش محسوس دمای هوا

اردبیل - مدیرکل هواشناسی استان اردبیل از تداوم بارش برف و هوای سرد در این استان طی دو روز آینده و احتمالا تا اواسط هفته جاری خبر داد.

علی دولتی‌مهر در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: با ورود سامانه سرد و بارشی به استان تا قبل از ظهر دوشنبه بارش برف و باران ادامه داشته و هوای سرد نیز در مناطق مختلف استان تا روز سه‌شنبه حاکم خواهد شد.

وی از ورود سامانه سرد از حوالی ظهر شنبه خبر داد و افزود: سامانه مذکور بیشتر مناطق استان اردبیل را تحت تاثیر قرار داده است.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل با بیان برقراری آسمانی ابری که در مناطق شمالی و منتهی به گیلان همراه با مه خواهد بود، یادآور شد: اوج بارش‌ها تا ظهر یکشنبه ادامه یافته و تا پیش از ظهر دوشنبه نیز بارش‌ها به صورت پراکنده تداوم خواهد یافت.

دولتی‌مهر از خروج این سامانه از ظهر دوشنبه خبر داد و افزود: به سبب کاهش دید بر اثر بارش و مه در گردنه‌ها و جاده‌های کوهستانی استان به ویژه گردنه‌های حیران، الماس، بودالالو و لنگان اختلال در تردد وسائط نقلیه دور از انتظار نخواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل به کمیته دمای هوا در 24 ساعت گذشته اشاره کرد و یادآور شد: اهالی شهرستان‌های خلخال و سرعین شب گذشته دمای سه درجه زیر صفر را تجربه کردند و در اردبیل و مشگین‌شهر نیز دما در سردترین ساعات به دو درجه زیر صفر رسید.

کد مطلب 4531898
محمد میرزایی ناطق

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