به لغو محرومیت استقلال امیدواریم/ قلعه نویی را برکنار نکرده ایم / با عاملان محرومیت استقلال بشدت برخورد می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث هاشمی در حاشیه برگزاری مجمع فدراسیون کشتی با بیان این مطلب به خبرنگاران گفت: کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال پس از اعلام خبر محرومیت باشگاه استقلال از حضور در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا تلاش و رایزنی خود را برای رفع این محرومیت مبذول داشته است.

وی با امیدواری از بخشش محرومیت باشگاه استقلال یاد کرد و گفت: با تلاشهای صورت گرفته امیدواریم کمیته اجرایی فردا رای به بخشش محرومیت تیم فوتبال استقلال بدهد و این تیم بتواند در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا حضور یابد.

سرپرست فدراسیون فوتبال در پاسخ به این سئوال که" آیا با وجود اظهارنظر صریح محمد بن همام در مخالفت با رفع محرومیت باشگاه استقلال بازهم می توان به تعلیق این حکم امیدوار بود؟" اذعان داشت: رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا به خوبی با قابلیت ها و جایگاه فوتبال ایران در آسیا آشناست و بطور حتم کمیته اجرایی AFC با عنایت به همین مسئله رای خود را صادر می کنند. با این وجود امیدواریم این مشکل هرچه زودتر برطرف شده و باشگاه استقلال به عنوان یکی از نمایندگان فوتبال ایران در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا حضور یابد.

هاشمی در ادامه از برخورد قاطع با عاملان محرومیت تیم فوتبال استقلال از حضور در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا یاد کرد و گفت: در ابتدا باید به انتظار حل مشکل به وجود آمده بود و پس از آنکه رای نهایی کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام شد بطور حتم با عاملان محرومیت باشگاه استقلال برخورد می شود. آقای علی آبادی نیز به برخورد قاطع با عوامل به وجود آمدن این مشکل تاکید دارند و در نشست با هیات مدیره باشگاه استقلال دلایل این کوتاهی را جویا خواهد شد.

وی با رد خبر برکناری امیرقلعه نویی از سمت سرمربیگری تیم ملی فوتبال کشورمان اذعان داشت: قلعه نویی کماکان به عنوان سرمربی در تیم ملی فوتبال فعالیت خواهد کرد و به هیچ وجه بحث برکناری وی مطرح نیست. البته از قلعه نویی خواسته شده تنها به عنوان سرمربی تیم ملی فعالیت کند و دیگر به عنوان رئیس سازمان فوتبال در خدمت باشگاه استقلال نباشد.