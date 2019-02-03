بالاترین رسالت در تبیین دستاورد های انقلاب متعلق به روحانیون است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید شهاب الدین حسینی شامگاه شنبه در همایش طلایه داران فاطمی ویژه روحانیون تبریز با بیان لزوم تبیین دستاورد های انقلاب اسلامی در طول ۴۰ سال عمر باعزت آن گفت: بالاترین دستاورد انقلاب اسلامی در طول چهل سال عمر عزتمند آن که سوای دستاورد های مادی آن در عرصه های مختلف علمی، کشاورزی و عمرانی است، کسب معرفت دینی، سیاسی و اخلاقی است.

وی با اشاره به هجوم بی بدیل دشمنان انقلاب اسلامی به نظام جمهوری اسلامی ایران، خاطر نشان کرد: روحانیت باید رسالت خود را در قبال آگاه سازی نسل جوان از دستاورد های انقلاب اسلامی کامل کند و راه پرپیچ و خم آگاه سازی مردم و بصیرت افزایی را با قدم های استوار بپیماید.

مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در ادامه انقلاب اسلامی ایران را زمینه ساز انقلاب جهانی منجی بشریت دانست و بیان کرد: حاکمیت نظام مبتنی بر فرهنگ قرآن و عترت تحت لوای ولایت، والاترین دستاورد فرهنگی انقلاب اسلامی است.

دکتر حسینی ادامه داد: عزت، شرف، استکبارستیزی و هیبت از دیگر دستاوردهای مهم فرهنگی انقلاب اسلامی هستند.

وی با اشاره به تشکیل بسیج سازمان تبلیغات اسلامی تحت عنوان پایگاه مقاومت شهدای روحانیت گفت: روحانیت در قالب بسیج خدمات بهتری را به مردم ارائه خواهند داد.

گفتنی است در پایان این مراسم پایگاه مقاومت شهدای روحانیت،مستقر در اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی توسط نماینده ولی فقیه در سپاه عاشورا ، مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی و روحانیون شهر تبریز افتتاح شد.