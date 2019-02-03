تحریم های یکجانبه غربی ها علیه دمشق دلیل اصلی رنج سوری ها است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «فیصل المقداد» معاون وزیر خارجه سوریه در جریان شرکت در کنفرانس «جمعیت انگلیس سوریه» تاکید کرد: تحریم های یکجانبه آمریکا و کشورهای غربی و عناصر دست نشانده آنها در منطقه علیه سوریه دلیل اصلی رنج های ملت سوریه است.

وی در ادامه افزود: طی روزهای آینده کنفرانس هایی در خصوص اوضاع اقتصادی سوریه از جمله کنفرانس بروکسل برگزار خواهد شد.

المقداد تاکید کرد: کشورهای غربی نتوانستند در میدان نبرد خواسته های خود را به سوریه دیکته کنند و ملت ما یک ملت آزاد و مستقل است و این اتفاق هرگز نخواهد افتاد.