به گزارش خبرنگار مهر، اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی سپرده‌های غیردیداری (قرض‌الحسنه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری مدت‌دار) بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان آبان‌ماه سال‌جاری را 764 هزار میلیارد ریال اعلام کرد.

از ابتدای سال‌جاری تا پایان آبان‌ماه، بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور مجموعا 161 هزار میلیارد ریال سپرده‌های غیردیداری جذب کردند و بدین ترتیب حجم سپرده‌های غیردیداری بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور از 603 هزار میلیارد ریال ابتدای سال به 764 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور در پایان آبان‌ماه امسال به 119 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 42 درصد رشد نشان می‌دهد.

از رقم فوق، 38 هزار میلیارد ریال مربوط به صندوق پس‌انداز مسکن و 81 هزار میلیارد ریال نیز مربوط به سایر سپرده‌ها بوده است.

حجم سرمایه‌‌گذاری‌های مدت‌دار بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور نیز در 12ماهه منتهی به آبان‌ماه امسال از رشد 38.5 درصدی برخوردار بوده و از 446 هزار میلیارد ریال آبان 84 به 618 هزار میلیارد ریال آبان سال‌جاری افزایش یافته است.

از رقم 618 هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری‌های مدت‌دار، 300 هزار میلیارد ریال مربوط به سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و 318 هزار میلیارد ریال نیز مربوط به سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت بوده است که نسبت به آبان سال 84 به ترتیب 47 و 31 درصد رشد یافته‌اند.