عاشقانه های ملی نوجوانان ایران منتشر شد/ ما غروب نمی کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، آلبوم موسیقی «ما غروب نمی کنیم» مشتمل بر اجرای عاشقانه های ملی نوجوانان ایران توسط چند گروه سرود نوجوان توسط مرکز موسیقی حوزه هنری منتشر شد.

«ما غروب نمی کنیم» مجموعه سرودهایی از عاشقانه های ملی نوجوانان ایران است که در قالب ۷ قطعه با نام های «زود باش»، «ترانه های وطن»، «رود چهل ساله»، «ما غروب نمی کنیم»، «آخرین رویای دنیا»، «سلام سرزمینم» و «قهرمان قصه» برای مخاطبان ارائه شده است. ناگفته نماند که این قطعات به ترتیب توسط گروه سرود «فرزندان ایران»، گروه سرود «ماهور»، گروه سرود«وصال»، گروه سرود «شهید فرجی»، گروه سرود «نسیم بهشت»، گروه سرود «آسمان» و گروه سرود «ترنم ولایت» اجرا شده اند.

مدیرتولید این اثر میلاد عرفان پور، مشاور هنری و پالایش نهایی بهنام صبوحی، امور هنری و گرافیک کارگاه گرافیک و نگاره سوره و طراح گرافیک جواد قربانی پور هستند.