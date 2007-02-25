کارگردان نمایش "روز بخیر آقای وزیر" درباره اجرای این نمایش به خبرنگار مهر گفت: "این داستان جفری آرچر تاکنون دوبار با نام‌های "بزنگاه" و "ایگناتیوس مصلح" در ایران ترجمه شده است. خود من هم این داستان را با عنوان "اصلاح‌طلب" ترجمه کردم و سپس داستان را با حمیدرضا نعیمی در میان گذاشتم و قرار شد ایشان قصه را به نمایشنامه تبدیل کند."



محسن ابراهیمی ادامه داد: "برای نگارش نمایشنامه "روز بخیر آقای وزیر" تنها از ساختار قصه استفاده و در آن تغییراتی ایجاد کردیم. درحقیقت نمایشنامه اقتباس آزادی از این قصه است. در نمایش زمان، مکان و جغرافیا وجود ندارد."



وی درباره انتخاب شیوه اجرایی و فضای کمیک داستان گفت: "اگر نمایش در فضایی جدی اجرا می‌شد بی‌تردید گیرایی اثر از بین می‌رفت و نمایش به سمت آثار شعاری کشیده می‌شد. با انتخاب فضای کمیک سعی کردم در ارتباط با مخاطب و اثرگذاری بیشتر محتوای نمایش را برجسته‌تر کنم."



این کارگردان و نویسنده تئاتر در پایان درباره انصراف از اجرای نمایشنامه "خانمچه و مهتابی" اکبر رادی و دوری از تئاتر خاطرنشان ساخت: "اجرای "خانمچه و مهتابی" بنا به دلایلی امکانپذیر نشد. پس از اجرای نمایش "میتینگ" در سال 83 قصد داشتم نمایشی را در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر اجرا کنم که باز هم این امکان فراهم نشد. بنابراین تا امسال امکان فعالیت در تئاتر برایم فراهم نشد."



نمایش "روز بخیر آقای وزیر" به نویسندگی حمیدرضا نعیمی و کارگردانی محسن ابراهیمی هر روز جز شنبه‌ها از ساعت 18 در تالار نو مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می‌رود.

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