اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران در دنیا حرف اول را می زند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی خاتمی صبح یکشنبه در جمع نیروهای مسلح به مناسبت ایام الله دهه فجر، افزود: خوشبختانه انقلاب اسلامی به کوری چشم دشمنان و استکبار به ۴۰ سالگی خود رسید.
وی اظهار کرد: پیشرفت ایران در همه عرصهها بهخصوص در عرصه دفاعی مرهون جانفشانی مردم و همه سربازان جان برکف است و باید این اقتدار و عزت امروز هم تثبیت شود.
نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه زنجان گفت: به لطف خداوند ۴۰ سال عزت و سربلندی را پشت سر گذاشتهایم و تمام برنامهها و فتنه های شوم دشمن در نطفه خفه شده است.
خاتمی با بیان اینکه امروز شرایط بسیار حساس است، گفت: امروز بیداری اسلامی در کشورهای اسلامی به بهترین شکل ممکن خود را نشان میدهد و اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران نه تنها در غرب بلکه در دنیا حرف اول را میزند و این برای ما باعث افتخار است.
وی تأکید کرد: رهبریهای مدبرانه امام راحل، حضور مردم در صحنه و لطف خداوند عوامل حفظکننده انقلاب هستند و امروز هم باید این مهم تداوم داشته باشد.
نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه زنجان گفت: نیروهای مسلح مظهر قدرت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران هستند و باید قدر این جوانان غیور را بدانیم.
خاتمی با اشاره به اینکه نیروهای مسلح مظهر قدرت و اقتدار و سربلندی هر کشوری هستند، ابراز کرد: در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ارتش، سپاه، بسیج و نیروی انتظامی دژ محکمی در مقابل توطئهها و فتنههای شوم دشمن هستند.
نظر شما