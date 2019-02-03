با مرگ مدیر یک سایت ارز دیجیتال ۱۴۵ میلیون دلار بلوکه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زددی نت، سایت QuadrigaCX از جمله سایت های محبوب تبادل ارز دیجیتال در کانادا بوده که بر اساس قوانین این کشور پس از مرگ ادمین یا مالک آن، فعالیت آن باید به طور کامل متوقف شود تا بعد از طی شدن برخی فرایندهای حقوقی امکان تعیین تکلیف پول های کاربران به وجود آید.

گری کاتن مدیر سایت QuadrigaCX در دسامبر سال ۲۰۱۸ به دنبال ابتلا به بیماری در کشور هند درگذشت. وی تنها فردی بود که به کیف پول دیجیتال سایت یادشده دسترسی داشت. بعد از مرگ وی تبادلات مالی بر روی این سایت به مدت یک ماه ادامه یافت و تنها دو هفته قبل بیوه وی این موضوع را به طور رسمی اعلام کرد.

این مساله باعث شد تا کاربران برای خارج کردن کامل پول های خود از سایت یادشده تلاش کنند که عدم دسترسی دیگر مدیران سایت به کیف پول دیجیتال اصلی آن انجام چنین کاری را ناممکن کرده است.

کارشناسان امنیتی بیم دارند که هکرها از وضعیت نابسامان این سایت سوءاستفاده کرده و با شناسایی یک آسیب پذیری امنیتی بالاخره راهی برای سرقت پول های بلوکه شده آن بیابند.