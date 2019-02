«منظر روانشناختی اسلام (شیعه) نسبت به انسان گرایی» منشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مقاله جدید سید محسن فاطمی تحت عنوان «منظر روانشناختی اسلام (شیعه) نسبت به انسان گرایی» (An Islamic (Shia) psychological perspective on humanism) در نشریه روانشناسی نظری و فلسفی (Journal of Theoretical and Philosophical Psychology) انجمن روانشناسی آمریکا (APA) دسامبر ۲۰۱۸ به چاپ رسید. این نشریه یکی از مجلات مهم علمی انجمن روانشناسی آمریکا (APA) در حوزه نظریه پردازی در روانشناسی و علوم انسانی به حساب می آید.

فاطمی در این مقاله به این موضوع پرداخته است که چگونه می توان با یک رویکرد روانشناختی اسلامی به انسان گرایی، نارسایی های انسان گرایی سکولار غربی را حل نمود و به یک انسان گرایی اصیل که امکان گفتگوی بین فرهنگی را فراهم آورد دست یافت. وی در این مقاله زمینه های روانشناختی، هستی شناختی و معرفت شناختی این انسان گرایی را مورد بحث قرار می دهد. همچنین از یک چهارچوب مرجع روانشناختی اسلامی سخن به میان می آورد و معتقد است که این چهارچوب مرجع به خوبی می تواند منجر به رویکردهای انعطاف پذیر برای فهم ساختارهای فرهنگی دیگر شود.

در چکیده این مقاله آمده است:

«این مقاله از طریق بحث در مورد نارسایی انسان گرایی غربی و اجزای روانشناختی آن در شکل مدرن و سکولار، به ویژه هنگامی که از دیدگاه جهانی و بین فرهنگی در نظر گرفته می شود، سه درماندگی اصلی مدرنیه سکولار غربی را مشخص می کند: تکثر چندپاره، نیستی و اصالت سود. سپس در این باره بحث می کند که این درماندگی ها مانع از یک گفتگوی مولد در میان فرهنگ ها و ظهور انسان گرایی بین فرهنگی اصیل روانشناختی می شود. این مقاله در این باره بحث می کند که یک رویکرد روانشناختی اسلامی به انسان گرایی می تواند به از بین بردن و کنار زدن چنین نارسایی هایی کمک کند. با تمرکز توأمان بر عناصر شناختی و عاطفی دیدگاه روانشناختی اسلامی نسبت به انسان گرایی، این مقاله زمینه های روانشناختی، هستی شناختی و معرفت شناختی این که چه نوع انسان گرایی بین فرهنگی می تواند تأسیس شود را توصیف می کند. با بررسی تمایز بین آزادی، انتخاب و توانمندسازی و پیامدهای آن در یک بستر جهانی و بین فرهنگی، این مقاله به این مسأله می پردازد که دستیابی به سطوح مختلف آزادی بشری در یک چهارچوب مرجع روانشناختی اسلامی به خوبی می تواند منجر به رویکردهای انعطاف پذیر برای فهم ساختارهای فرهنگی دیگر شود.»

گفتنی است سید محسن فاطمی در اجلاس سالانه انجمن روانشناسی آمریکا (APA) در آگوست ۲۰۱۷ با موضوع «بحران روانشناسی آمریکایی در دهکده جهانی و روانشناسی با مبنای اسلامی و پیامدهای آن برای روانشناسی آمریکایی» به سخنرانی پرداخت. وی همچنین در صد و بیست و ششمین اجلاس انجمن روانشناسی آمریکا که در آگوست ۲۰۱۸ در شهر سانفرانسیکو برگزار شد نیز به ارائه دو سخنرانی پرداخت که یکی از آن ها به موضوع «معنویت در اسلام؛ تحلیل روانشناختی و وجود شناختی احیاء انسان» اختصاص داشت.