جریمه ۲۸۵ میلیارد ریالی برای متخلفان تعزیراتی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین اشرفی صبح یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: طی ۱۰ ماه گذشته توسط شعب اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی تعداد سه هزار و ۷۲۸ فقره پرونده رسیدگی و متخلفین به پرداخت افزون بر ۲۸۵ میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شدند.

وی با بیان اینکه عملکرد شعب این اداره کل از نظر تعداد پرونده مختومه نسبت به وارده ۱۰۰ درصد بوده است، بیان کرد: تعزیرات حکومتی بر اساس قوانین و مقررات موضوعه در سه بخش کالا و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز به گزارشات دریافتی از سوی مراجع ذیربط رسیدگی می کند.

رسیدگی به ۲۰۳۲ پرونده قاچاق

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی با اشاره به رسیدگی به یک هزار و ۳۷۲ فقره پرونده در حوزه کالا و خدمات طی این مدت، عنوان داشت: متخلفین بالغ بر هفت میلیارد و ۲۵۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده اند که عمده تخلفات مرتبط با این پرونده ها عدم درج قیمت، گرانفروشی، عدم ارائه فاکتور خرید و تقلب بوده است.

اشرفی اضافه کرد: در بخش بهداشت دارو و درمان نیز به ۲۷۳ فقره گزارش تخلفاتی همچون عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی، عرضه و تحویل کالای غیر بهداشتی، عدم رعایت مقررات بهداشت محیطی، عرضه و فروش مواد خوردنی فاقد مجوز رسیدگی و قریب به ۶۵۸ میلیون ریال جزای نقدی صادر شده است.

وی با بیان اینکه شعب تعزیرات حکومتی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز نیز در این مدت به دو هزار و ۳۲ پرونده با عملکرد ۱۰۰ درصد رسیدگی کردند، افزود: قاچاقچیان علاوه بر ضبط کالا به پرداخت ۲۷۸ میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی ادامه داد: در این گزارشات اقلامی همچون البسه، سوخ، پارچ، سیگار و برنج بیشترین نوع کالای قاچاق را شامل می شوند.

رسیدگی به ۹۷.۵ درصد پرونده ها در شعب اجرای احکام

اشرفی با اشاره به اینکه حال حاضر تعداد شش شعبه تعزیرات حکومتی در سراسر استان کار رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز را بر عهده دارند، بیان داشت: شعبه مستقر در مرکز استان بیشترین تعداد پرونده رسیدگی شده را به خود اختصاص داده است.

وی همچنین از انجام ۸۴۹ مورد بازرسی توسط ۲۸۶ اکیپ طی ۱۰ ماه گذشته خبر داد و گفت: در این بازرسی ها ضمن تذکر به ۴۶۲ واحد صنفی برای ۹۹ واحد پرونده تشکیل شده و متخلفین در این بخش به پرداخت ۴۵۲ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی با بیان اینکه دقت و سرعت در رسیدگی به پرونده های دریافتی همواره مورد توجه شعب تعزیرات حکومتی بوده است، افزود: بر این اساس متوسط زمان رسیدگی به پرونده های کالا و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز ۲۵ روز است.

به گفته اشرفی واحد های اجرای احکام این اداره کل نیز در طی ۱۰ ماه سال جاری تعداد دو هزار و ۴۶۵ فقره پرونده را با عملکرد ۹۷.۵ درصد و متوسط زمان ۲۸ روز مختومه کرده اند.

وی اضافه کرد: از مجموع پرونده های رسیدگی شده در ۲۳۳ فقره پرونده تخلف احراز نشده و در خصوص متهمین رای برائت صادر شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی از شهروندان خواست: هرگونه گزارش تخلف در بازار را از طریق سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی و یا ۱۲۴ ستاد خبری اعلام کنند.