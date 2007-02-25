مسائل و مشکلات دختران دانش آموز بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، در این نشست خانم ترکمان ابتدا با بیان سابقه فرهنگی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان و اینکه بیش از 63 درصد اعضای این تشکل کشوری را دختران دانش آموز تشکیل می دهند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه هدف اصلی ما در اتحادیه حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و زبده پروری دانش آموزان با تاکید بر حفظ ارزشهاست به طور مداوم با تشکیل کار گروه های تخصصی و برگزاری جلسات در پی آن هستیم تا دانش آموزان را با این اهداف آشنا و تربیت کنیم . حوزه فعالیت در سطح کلان کشوری است و قصد داریم تا با همکاری و تعامل سازنده و کارشناسانه با مرکز امور زنان و خانواده به صورت زیربنایی در زمینه دختران دانش آموز و مسائل آنان فعالیت کنیم .

همچنین ، رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز تصریح کرد: وظیفه اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان این است که احساس خطر را در دانش آموزان ایجاد کند تا آنان فکر نکنند همه چیز آرام و درست است. دانش آموزان باید بدانند که این فقط وظیفه حکومت ها نیست که با تهاجمات فکری و فرهنگی مبارزه کنند و نیازهای جامعه را مرتفع سازند ، ساختارهای حکومتی هم برای این کار توانا نیست و خودش مشکل دارد.