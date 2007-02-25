بیش از 2 هزار و 178 میلیارد ریال سهام دولتی واگذار شد

مدیر واگذاری سازمان خصوصی سازی در گفتگو با خبرنگار مهرگفت: سازمان خصوصی سازی از ابتدای سال جاری تا پایان هفته گذشته در مجموع 566 میلیون و 113 هزارو 504 سهم متعلق به شرکت های مادر تخصصی ساتکاپ، سازمان توسعه و نوسازی، سازمان گسترش و نوسازی، سازمان خصوصی سازی، شرکت خدمات کشاورزی و شرکت مخابرات ایران را به بخش خصوصی واگذار کرده است.

ابراهیم سلیمانی خوشرو تعداد سهام های واگذار شده ساتکاپ را 3 میلیون و 840 هزار سهم به ارزش 26 میلیارد و 504 میلیون ریال، سازمان توسعه ونوسازی را 337 میلیون و 39 هزار سهم به ارزش یک هزارو 272 میلیارد و 407 میلیون ریال و سازمان گسترش و نوسازی را 215 میلیون و 252 هزارسهم به ارزش 801 میلیارد و 802 میلیون ریال ذکر کرد.

وی ادامه داد: تعداد سهام های واگذار شده سازمان خصوصی سازی 9 میلیون و 509 هزارسهم به ارزش 37 میلیارد و 75 میلیون ریال، شرکت خدمات کشاورزی 118 هزارو 404 سهم به ارزش 40 میلیارد و 785 میلیون ریال و شرکت مخابرات ایران 352 هزارو 59 سهم به ارزش 280 میلیون ریال بوده است.

مدیر واگذاری سازمان خصوصی سازی اظهارداشت : طی هفته گذشته نیز در مجموع 201 میلیون و 634 هزار سهم به ارزش 705 میلیارد و112میلیون ریال متعلق به سازمان خصوصی سازی و سازمان گسترش و نوسازی واگذار شده است.