به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی ، مسابقات انتخابی تیم‌ملی تکواندو دانشجویان دختر و پسر در دو بخش کیوروگی و پومسه به منظور شناخت نفرات برتر برای حضور در سی امین دوره یونیورسیاد دانشجویان جهان گرامیداشت چهلیمن سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی با همکاری فدراسیون تکواندو از روز سه شنبه( ۲۳ بهمن ماه) به مدت سه روز در خانه تکواندو برگزار می‌شود.

بنا براین گزارش مسابقات دختران در بخش کیوروگی روز سه شنبه ۲۳ بهمن در ۶ وزن ۴۶+ تا ۴۹، ۴۹+ تا ۵۳، ۵۳+ تا ۵۷، ۵۷+ تا ۶۲، ۶۲+ تا ۶۷، ۶۷+ تا ۷۳ کیلوگرم برگزار می شود.

مسابقات پسران در بخش کیوروگی روز چهارشنبه ۲۴ بهمن در ۶ وزن ۵۴+ تا ۵۸، ۵۸+ تا ۶۳، ۶۳+ تا ۶۸، ۶۸+ تا ۷۴، ۷۴+ تا ۸۰، ۸۰+ تا ۸۷ کیلوگرم برگزار خواهد شد.

همچنین رقابتهای پومسه صبح روز پنج شنبه ۲۸ بهمن در بخش دختران و ظهر همان روز در بخش پسران برگزار می شود.

زمان پذیرش و وزن کشی مسابقات خواهران از ساعت ۱۶ تا ۱۸ دوشنبه ۲۲ بهمن و پذیرش و وزن کشی برادران از ساعت ۱۶ تا ۱۸ روز سه شنبه ۲۳ بهمن ماه در محل خانه تکواندو انجام خواهد شد. ضمنا صبح روز مسابقه به صورت تصادفی از ورزشکاران وزن کشی به عمل خواهد آمد.

این دوره از مبارزات با هوگوی الکترونیکی برگزار و مدال آوران یونیور سیاد ۲۰۱۷ چین تایپه بدون نیاز به رقابت در این دوره از مسابقات، به نخستین اردوی تیم‌ملی دانشجویان دعوت می شوند.

لازم به ذکر است دانشجویان متقاضی باید از طریق اداره کل بخش مربوطه به فدراسیون دانشگاهی معرفی شوند.

سی امین دوره یونیورسیاد تابستانی دانشجویان جهان ۱۲ لغایت ۲۳ تیرماه ماه سال آینده در شهر ناپل کشور ایتالیا برگزار می‌شود.