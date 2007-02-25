"سانشاین" برنده جایزه روح مستقل شد

"سانشاین" که با 95 میلیون دلار یکی از موفقترین فیلم های مستقل سال 2006 بود، برای دریافت جایزه اصلی فیلم های "نیمه نلسن"، "نگاه اول"، "دختر مرده" و "هزارتوی پن" را پشت سر گذاشت. "سانشاین" که یکی از نامزدهای اسکار بهترین فیلم است، در حالی جایزه بهترین فیلم را به خود اختصاص داد که پیش از این جوایز انجمن تهیه کنندگان، جایزه بهترین گروه بازیگری انجمن بازیگران آمریکا و جایزه بهترین فیلمنامه غیراقتباسی انجمن نویسندگان را به خود اختصاص داده بود.
جاناتان دیتن و والری فریس، زوج سازنده "سانشاین"
ران یرکسا، یکی از پنج تهیه کننده "سانشاین" پس از دریافت جایزه بهترین فیلم گفت: "خیلی ها می گویند "جایزه روح"، معتبرترین جایزه آمریکاست. به نظرم هیچوقت مهمتر از امروز نبوده است." فیلم "لیتل میس سانشاین" می تواند بعد از "پلاتون" تنها فیلم برنده جایزه روح مستقل باشد که اسکار بهترین فیلم را هم با خود به خانه ببرد. "کوهستان بروکبک" برنده سال گذشته این جایزه اسکار را به "تصادف" واگذار کرد که جایزه بهترین فیلم اول را از آن خود کرده بود. "سانشاین" و "نیمه نلسن" هر یک در پنج رشته جوایز روح مستقل نامزد شده بودند.
"فیلم ایندیپندنت" که جوایز روح مستقل را اداره می کند، سال 2005 تصمیم گرفت تعداد نامزدها محدود به فیلم هایی شود که با بودجه ای کمتر از 20 میلیون دلار ساخته شده اند. نامزدهای این جوایز از میان بیش از 250 فیلم متقاضی انتخاب می شوند. اعطا یک جایزه ویژه به دیوید لینچ و لورا درن و یک جایزه افتخاری به رابرت آلتمن فقید، از دیگر برنامه های مراسم روز گذشته بود. سارا سیلورمن، مجری برنامه، با اشاره به حضور بیشتر چهره های شاخص جامعه فیلم مستقل در مراسم، افزود: "اگر الان اینجا یک بمب منفجر شود، دیگر کسی نیست که فیلمی مستند درباره آن بسازد."
اسامی برندگان جوایز روح مستقل به شرح زیر است:
بهترین فیلم: "لیتل میس سانشاین"
بهترین فیلم اول: "سرزمین شیرین"، علی سلیم
بهترین کارگردان: جاناتان دیتن و والری فریس، "لیتل میس سانشاین"
بهترین بازیگر مرد: رایان گازلینگ، "نیمه نلسن"
بهترین بازیگر زن: شریکا اپس، "نیمه نلسن"
بهترین بازیگر مرد نقش مکمل: آلن آرکین، "لیتل میس سانشاین"
بهترین بازیگر زن نقش مکمل: فرانسیس مکدورمند، "دوستان با پول"
بهترین فیلمنامه: جیسن ریتمن، "ممنون برای سیگار"
بهترین فیلمنامه اول: مایکل آرنت، "لیتل میس سانشاین"
بهترین فیلمبرداری: گی یرمو دل تورو، "هزارتوی پن"
جایزه جان کاساوتیس: Quinceanera، ریچارد گلاتزر و والش وست مورلند
بهترین فیلم مستند: "جاده گوانتانامو"، مایکل وینترباتم و مت وایتکراس
بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان: "زندگی دیگران" (آلمان)، فلوریان هنکل فن دانرزمارک
جایزه ویژه: دیوید لینچ و لورا درن
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