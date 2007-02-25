"سانشاین" برنده جایزه روح مستقل شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اعطا جوایز روح مستقل روز گذشته در ساحل سانتا مونیکا برگزار شد و جز "لیتل میس سانشاین" که برنده چهار جایزه شد، "نیمه نلسن" تنها فیلم دیگری بود که بیش از دو جایزه گرفت؛ رایان گازلینگ و شریکا اپس جوایز بهترین بازیگر مرد و بهترین بازیگر زن را دریافت کردند.





جاناتان دیتن و والری فریس، زوج سازنده "سانشاین"

"سانشاین" که با 95 میلیون دلار یکی از موفقترین فیلم های مستقل سال 2006 بود، برای دریافت جایزه اصلی فیلم های "نیمه نلسن"، "نگاه اول"، "دختر مرده" و "هزارتوی پن" را پشت سر گذاشت. "سانشاین" که یکی از نامزدهای اسکار بهترین فیلم است، در حالی جایزه بهترین فیلم را به خود اختصاص داد که پیش از این جوایز انجمن تهیه کنندگان، جایزه بهترین گروه بازیگری انجمن بازیگران آمریکا و جایزه بهترین فیلمنامه غیراقتباسی انجمن نویسندگان را به خود اختصاص داده بود.ران یرکسا، یکی از پنج تهیه کننده "سانشاین" پس از دریافت جایزه بهترین فیلم گفت: "خیلی ها می گویند "جایزه روح"، معتبرترین جایزه آمریکاست. به نظرم هیچوقت مهمتر از امروز نبوده است." فیلم "لیتل میس سانشاین" می تواند بعد از "پلاتون" تنها فیلم برنده جایزه روح مستقل باشد که اسکار بهترین فیلم را هم با خود به خانه ببرد. "کوهستان بروکبک" برنده سال گذشته این جایزه اسکار را به "تصادف" واگذار کرد که جایزه بهترین فیلم اول را از آن خود کرده بود. "سانشاین" و "نیمه نلسن" هر یک در پنج رشته جوایز روح مستقل نامزد شده بودند."فیلم ایندیپندنت" که جوایز روح مستقل را اداره می کند، سال 2005 تصمیم گرفت تعداد نامزدها محدود به فیلم هایی شود که با بودجه ای کمتر از 20 میلیون دلار ساخته شده اند. نامزدهای این جوایز از میان بیش از 250 فیلم متقاضی انتخاب می شوند. اعطا یک جایزه ویژه به دیوید لینچ و لورا درن و یک جایزه افتخاری به رابرت آلتمن فقید، از دیگر برنامه های مراسم روز گذشته بود. سارا سیلورمن، مجری برنامه، با اشاره به حضور بیشتر چهره های شاخص جامعه فیلم مستقل در مراسم، افزود: "اگر الان اینجا یک بمب منفجر شود، دیگر کسی نیست که فیلمی مستند درباره آن بسازد."اسامی برندگان جوایز روح مستقل به شرح زیر است:"لیتل میس سانشاین""سرزمین شیرین"، علی سلیمجاناتان دیتن و والری فریس، "لیتل میس سانشاین"رایان گازلینگ، "نیمه نلسن"شریکا اپس، "نیمه نلسن"آلن آرکین، "لیتل میس سانشاین"فرانسیس مکدورمند، "دوستان با پول"جیسن ریتمن، "ممنون برای سیگار"مایکل آرنت، "لیتل میس سانشاین"گی یرمو دل تورو، "هزارتوی پن"Quinceanera، ریچارد گلاتزر و والش وست مورلند"جاده گوانتانامو"، مایکل وینترباتم و مت وایتکراس"زندگی دیگران" (آلمان)، فلوریان هنکل فن دانرزمارکدیوید لینچ و لورا درن