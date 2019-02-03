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۱۴ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۴۴

رئیس کمیته ملی امور اسیران:

افسران عالی رتبه سعودی اسیر نیروهای انقلابی یمن هستند

افسران عالی رتبه سعودی اسیر نیروهای انقلابی یمن هستند

رئیس کمیته ملی امور اسیران در یمن اعلام کرد که افسران عالی رتبه سعودی نزد نیروهای انقلابی اسیر شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «عبدالقادر المرتضی» رئیس کمیته ملی امور اسیران در یمن اعلام کرد که افسران عالی رتبه سعودی در میان اسیرانی که نزد ارتش و کمیته های مردمی هستند به چشم می خورند.

وی در ادامه افزود: ما جزئیات مربوط به اسیران سعودی و اماراتی را در زمان و مکان مناسب منتشر خواهیم کرد.

المرتضی تاکید کرد: امارات به توافق اسیران توجهی نکرده و ما منتظر دور بعدی مذاکرات در این خصوص هستیم.

نیروهای انقلابی یمن بارها از اسارت افسران سعودی و اماراتی در جریان نبرد میدانی با عناصر ائتلاف متجاوز خبر داده بودند.

کد مطلب 4532119

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