نشریات کودک در سال 85 جهش فوق العاده ای نداشتند

به گزارش خبرنگار مهر، سروش کودکان از سال 1370 فعالیت خود را برپایه ادبیات کودک و نوجوان آغاز کرد. این نشریه مثل سایر نشریات دیگر تا پیش از ورود اینترنت و جذابیت های بصری رایانه ای مورد توجه کودکان و نوجوانان بود که گرچه دامنه این توجهات در طی سال های اخیربیشتر نشده ، اما هنوز ادامه دارد.

فریبا کلهر که از بدو تاسیس سروش کودکان تا سال های 1382 سردبیر آن بوده، در ارزیابی این نشریه می گوید: به نظر می رسد نشریات کودک و نوجوان خواه دولتی و خواه خصوصی از مشکلاتی یکسان و مشابه رنج می برند بی آنکه متولیان امر تدبیری در این باره بیاندیشند.

وی می افزاید: امروز تعداد افرادی که در این عرصه فعالیت می کنند اندک است و برخی از اینان گاه صرفا بخاطر چاپ کردن دست به نگارش مطالب بی مایه زدهمی زنند. تخصصی نگاه نکردن به مطالب موجود در نشریات کودک و نوجوان و سیستم اداری برخی نشریات که به واسطه قرار گرفتن در یک فضای ادبی به نویسندگی روی می آورند بی آنکه از مهارت های لازم در سرودن شعر یا نقل داستان سررشته ای داشته باشند، دیگر معضلاتی است که درحال حاضر گریبان ادبیات را گرفته است.

کلهر به ساده انگاری نشریات کودک و نوجوان اشاره می کند و فعالیت های موجود در این حیطه را اغلب از روی همین ساده انگاری می داند و می گوید: به نظر می رسد دغدغه نوشتن در میان نویسندگان و شاعران کودک و نوجوان تغییر یافته و آنها بیش از اینکه به نگارش آثار برای این طیف و نشریات این رده سنی علاقمند باشند تمایل دارند به نوشتن فیلمنامه برای انیمیشن ها و فیلم های سینمایی یا حتی نوشتن رمان روی بیاورند. شاید به این دلیل که تصویرگران و مولفان این حوزه از درآمدهای حاصل از این شغل به آن شکلی که باید رضایت ندارند. دلیل دیگر این است که نشریات کودک و نوجوان با وجود دارا بودن شایستگی های فراوان از جایگاه عمیقی در اجتماع کنونی برخوردار نمی شوند.

با نگاهی به گفته های سردبیر نشریه سروش کودکان می توان به نتیجه گیری ناخوشایندی دست یافت. این که ظاهرا ادبیات کودک و نوجوان در سوپرمارکت بزرگ نشر، امروز به مثابه جنسی بدون کاربردهای لازم درآمده است تا تنها به عنوان ویترین نمایش داده شود.

بنا به اذعان کلهر، یکی از مشکلات " سروش کودکان " این است که به موقع منتشر نمی شود و در برهه زمانی مناسبی در اختیارمخاطبان خود قرار نمی گیرد. این نشریه که اعضای ثابتی را در تحریریه خود ندارد ، سعی می کند برای نوشتن مطالب از نویسندگان حرفه ای کمک بگیرد.