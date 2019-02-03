به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت (مفدا)، امیر للگانی در نشست کارشناسان تشکلهای اسلامی و نشریات دانشگاهی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در مشهد گزارشی از کرسیهای آزاد اندیشی برگزار شده توسط دانشگاههای علوم پزشکی کشور ارائه کرد.
به گفته وی از مهر تا اسفند ۹۶ بالغ بر ۸۰ کرسی آزاداندیشی و از فروردین تا شهریور ۹۷ بالغ بر ۶۰ کرسی آزاد اندیشی در دانشگاه علوم پزشکی کشور برگزار شده است، بنابراین در سال تحصیلی ۹۶- ۹۷ تشکلهای دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی کشور موفق شدهاند ۱۴۰ کرسیآزاد اندیشی برگزار کنند.
مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت «ازدواج و جوانان»، «روابط دختران و پسران»، «حجاب و عفاف»، «نقش دین در زندگی»، «مشکلات اقتصادی و سیاسی» را از جمله موضوعات کرسیهای آزاد اندیشی برگزار شده عنوان کرد.
در ادامه این نشست کاظم حاجیزاده کارشناس تشکلهایاسلامی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت با اشاره به تشکیل شبکهای مرکب از کارشناسان فرهنگی و دانشجویانی که در برگزاری کرسیهای آزاداندیشی فعال هستند، گفت: بیش از ۵۴ کارشناس فرهنگی در دانشگاههای علوم پزشکی و ۲۴۰ دانشجوی فعال فرهنگی در حوزه برگزاری کرسیهای آزاد اندیشی فعالیت میکنند.
نظر شما