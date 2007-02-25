نیروی انتظامی نماد نظم و انضباط و مهرورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور در ادامه سخنان خود در ششمین همایش سراسری روحانیون و مسئولان سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی، اظهار داشت: انقلاب اسلامی حادثه منقطع از تاریخ نیست و از ریشه و آرمان برخوردار است.

دکتر احمدی نژاد ادامه داد: ریشه انقلاب اسلامی نهضت انبیا و نهضت عاشورا و آرمان و آینده آن آرمان انبیا و رمز ماندگاری انقلاب گره خوردن آن با حرکت پیامبران است.

وی تعالی و پیشرفت بشر و هدایت به سوی قله نورانی را آرمان نهضت انبیا معرفی کرد و متذکر شد اگر این آرمان وجود نداشت هیچ چیز حرکت انبیا باقی نمی ماند.

احمدی نژاد گفت: جهان هستی برای آن آفریده شده تا روزی انسان کامل و خدا پرستی مطلق و عدالت کامل در دنیا حاکم و استعدادهای انسان شکوفا، چشم ها بینا، گوش ها شنوا، زبان ها گویا و عقل بشری پویا شود وانسان بر ذخایر عالم تسلط یابد.

رئیس جمهور تصریح کرد: انقلاب اسلامی ملت ایران گام بلندی در جهت تعالی و پیشرفت بشر و هدایت انسان ها به سوی قله نورانی کمال بود و امروز شاهد تحول عظیمی در دنیا هستیم که سرعت روز افزون دارد.

وی اتفاقات بزرگی را که در گستره گیتی رخ می دهد را طغیان بشریت علیه مادی گرایی افراطی و ایجاد موج عظیم بیداری و موج عمیق بازگشت به فطرت ها عنوان کرد و افزود: امروز فریادهای ملت ها به همدیگر نزدیک می شود و طلب عدالت و خدا پرستی در سراسر دنیا قابل لمس و درک است که این مسئله مختص به مسلمانان و پیروان کتب اسمانی نیست.

رئیس جمهور تصریح کرد در چنین شرایطی مسئولیت های ملت و مسئولان ایران در جهت پاسداری از نهضت انبیا در حوزه ماموریتی ساختن ایران و تبدیل آن به جامعه پیشرفته و سعادتمند الگو و همچنین ابلاغ پیام اسلام و انقلاب به ملت های دنیا تعریف می شود.

احمدی نژاد گفت: بر خلاف یاس پراکنی دشمنان و شیاطین که ما را محتاج و ناتوان و ائمه کفر را شکست ناپذیر می دانند، ساخت ایرانی اسلامی و الگو و شاهد و انتقال پیام ملت مسلمان وانقلابی ایران تحقق پذیر است.

"امروز مکاتب ساخته دست بشر به پایان راه خود رسیده اند و اثری از مارکسیسم نیست و لیبرالیزم نیز پیام تازه ای ندارد و حتی دلبستگان خود را قانع نمی کند و تنها از منطق زور و فریب برخوردار است."

رئیس جمهور خاطر نشان کرد که دردنیای موجود تنها یک کانون جوشش نور وجود دارد که آن هم نظام مقدس ولایت و جمهوری اسلامی و ملت ایران است که باید از آن پاسداری شود.

احمدی نژاد در خصوص ماموریت دوم نظام جمهوری اسلامی ایران درباره ابلاغ پیام انقلاب به مردم دنیا توضیح داد که روزانه صدها پیام از اقصی نقاط دنیا به ویژه آمریکا و اروپا دریافت می کند که محور اصلی آنها اعلام حمایت ازملت بزرگ ایران و آگاهی نسبت به اهداف و آرمان های جمهوری اسلامی است.

رئیس جمهور در ادامه نیروری انتظامی به ویژه روحانیت فعال در سازمان عقیدتی سیاسی این نیرو را مخاطب قرار داد و نقش آنها را در تحقق ماموریت های مهم نظام جمهوری اسلامی ایران با اهمیت و بسزا دانست .

احمدی نژاد گفت: نیروی انتظامی مهمترین و اثر گذار ترین نیرو در کشور است که در کنار ماموریت هایی که در کنار تامین امنیت وصیانت از جامعه بر عده دارد عمده فعالیت آن فرهنگی است.

وی اضافه کرد: کار ناجا از پیچیده ترین ماموریت های موجود است که هر روز بر دامنه مسئولیت آن افزوده می شود و به دلیل اهمیت و گستردگی در معرض تهدید و آسیب پذیری قرار دارد.

"کسانی که به صورت مستمر باید مانع از انجام خلاف و بزهکاری در جامعه شوند خود درمعرض آسیب قرار دارند و ارکان واجزای این نیرو باید فرهنگی ترین و کارآمد ترین و مومن ترین و پاکترین باشند."

وی اضافه کرد: نیروی انتظامی ساحل امن جامعه و نقطه اتکای مردم و حافظ حرمت عمومی و نماد نظم وانضباط و مهرورزی و دست قدرتمند کوبنده متجاوزان به حقوق و امنیت و منافع مردم است و نقش اثر گذاری در کشور دارد.

رئیس جمهور اظهار داشت کسانی که می خواهند الگو باشند و نظم را برقرار کنند و پاسدار اخلاق وایمان جامعه باشند باید منظم ترین و پاکترین و بانشاط ترین افراد باشند، درغیر اینصورت در انجام ماموریت موفق نخواهند شد.

احمدی نژاد در عین حال متذکر شد در فرماندهی و عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی عناصر مومن و کار آمد و مبتکر و دلسوزو عمیقا پایبند به مبانی نظام جمهوری اسلامی حضور دارند و سیر تحول در این نیرو جای شکر گذاری دارد.

رئیس جمهور در ادامه تاکید کرد: کار ماموران نیروی انتظامی و مسئولان عقیدتی سیاسی این نیرو سخت وارزشمند است و اضافه کرد: هیچ هدف والایی بدون تحمل رنج و سختی و برخورد با مفاسد و گذر از کوره های آزمون دشوار تحقق نمی یابد و پیروزی بزرگ به دست نمی آید.

رئیس شورای عالی امنیت ملی خاطر نشان کرد: نیروی انتظامی باید با آموزش خودسازی و ممارست به نیروی انتظامی الگو برای همه کشورهای دنیا تبدیل شود.

احمدی نژاد در بخش پایانی سخنان خود خاطر نشان کرد امروز انقلاب اسلامی بعد از 28 سال با نشاط و استوار به مسیر خود ادامه می دهد و نسل سوم انقلاب با استفاده از تجربیات نسل های گذشته در جهت شکوفایی کشور همه تلاش خود را به کار می بندد و دشمنان را مایوس می کند.

وی در عین حال متذکر شد انقلاب اسلامی همواره در معرض خطر انحراف و آفت دنیا طلبی و خودخواهی و راحت طلبی برخی افراد قرار دارد که باید با آسیب شناسی این خطرات ، تهدیدات را خنثی سازیم.

این گزارش می افزاید: پیش از سخنان رئیس جمهور، نماینده ولی فقیه در نیروی انتظامی و رئیس سازمان عقیدتی سیاسی این نیرو گزارشی از عملکردها و رویکردها سازمان متبوعش ارائه کرد.

حجت الاسلام رحمانی حضور روحانیون در نیروی انتظامی را از الهامات و برکات خداوند به امام راحل (ره) و دست اندرکاران جمهوری اسلامی ایران دانست.

وی نظارت بر عمل پرسنل ناجا براساس موازین اسلامی را از جمله وظایف و ماموریت های سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی عنوان و گزارشی کوتاه از فعالیت های این سازمان در حوزه های تبلیغاتی و فرهنگی و انتشاراتی اشاره کرد.

به گفته حجت الاسلام رحمانی همایش سراسری روحانیون و مسئولان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی هر دو سال یکبار با هدف تبیین و تشریح رهنمود ها و تدابیر فرماندهی معظم کل قوا و بررسی تحولات سیاسی منطقه و عرصه بین الملل و تهدیدات استکبار نسبت به کلیت اسلام و مکتب اسلامی و راهکارهای مقابله با آنها برگزار می شود.

نماینده ولی فقیه در ناجا همچنین متذکر شد در همایش مذکور تجربیات روحانیون درعرصه فرهنگی و تبلیغی ارائه می شود و در نهایت سیاست ها و خط مشی های عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی د رجهت ایجاد هماهنگی بین این حوزه و فرماندهی و سازمان حفاظت اطلاعات ناجا ابلاغ می شود.

وی با تاکید بر اینکه سازمان متبوعش از سال 81 تا کنون 5 هزار ساعت فعالیت در حوزه فرهنگی داشته است رویکردهای این سازمان را دیانت و فرهنگ سازی دینی و انقلاب، کاربردی کردن آموزش های عقیدتی و سیاسی در همه مراکز وسطوح، توجیه سیاسی و ارائه خط و مشی های مکتبی برای مخاطبان و فضا سازی فرهنگی و اجرای برنامه در دوره های مختلف عنوان کرد.

حجت الاسلام والمسلمین رحمانی در خاتمه ابراز امیدواری کرد سال 86 سالی باشد که امنیت بهتر و فراگیر تر درکشور حاکم شود و سال ناکامی دشمنان ملت در زمینه اخلال در امنیت ایران اسلامی باشد.