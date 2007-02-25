وضعیت نابسامان کلاس های آموزشی دوره های فراگیر / اختصاص اعتبار پژوهشی به پژوهشگران دانشگاه پیام نور

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا علی احمدی صبح امروز در جشنواره تقدیر از پژوهشگران نمونه و پدید آورندگان آثار علمی پژوهشی برتر دانشگاه پیام نور افزود: آموزشگاه ها از وضعیت نابسامان دوره های فراگیر استفاده می کنند و با گرفتن مبالغ زیادی از داوطلبان دوره های آموزشی غیر استاندارد برگزار کرده و ذهنیت این افراد را نسبت به دانشگاه خراب می کنند.

وی اظهار داشت: در مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور باید برنامه ریزی صورت گیرد تا این کلاس ها در دانشگاه برگزار شده و اساتید و کارکنان نیز اضافه کار و حق التدریس اضافه دریافت کنند.

رئیس دانشگاه پیام نور تاکید کرد: در حال حاضر 50 درصد شهریه متغییر واحدها برای برگزاری این گونه کلاس ها و دوره های آموزشی برای ارائه خدمات هر چه بیشتر به داوطلبان ورود به دانشگاه پیام نور اختصاص داده شده است.

علی احمدی با اشاره به انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه پیام نور گفت: پس از سال ها از فعالیت دانشگاه پیام نور دانشگاه تصمیم به انتخاب پژوهشگران برتر خود کرده که اگرچه ضعف هایی در این بخش وجود دارد اما می تواند موجب انگیزه در پژوهشگران دانشگاه شود.

وی اظهار داشت: در برنامه ریزی های دانشگاه سعی شده تا کارنامه عملکردی تهیه شود و بر اساس شاخص ها، نرم های مشخص و اطلاع رسانی دقیق تر پژوهشگران برتر دانشگاه انتخاب شوند.

رئیس دانشگاه پیام نور خاطرنشان کرد: در برنامه ریزی های انجام شده دو هزار و 500 کلاس درس باید به امکانات تلویزیون، DVD پاور پوینت و نمایشگر مجهز شوند تا کلاس های درس از رفع اشکال به آموزشی تبدیل شود.

علی احمدی تاکید کرد: اختصاص اعتبار پژوهشی به اعضای هیات علمی در راستای اولویت های دانشگاه و نیازهای موجود یکی از مهمترین برنامه ها و طرح های دانشگاه پیام نور است.

وی ادامه داد: تصویب بیش از 50 طرح پژوهشی در شورای پژوهش دانشگاه، تشویق بیش از 60 مقاله ISI و جشن انتشار هزار و سیصد و هشتاد و ششمین کتاب درسی دانشگاه پیام نور در سال 86 از مهمترین اقدامات و برنامه های دانشگاه پیام نور است.