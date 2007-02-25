گفتگو بهترین شیوه برای حل موضوع هسته ای ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر،"بان کی مون" در گفتگو با روزنامه زوددویچه سایتونگ درباره برنامه هسته ای ایران و گفتگوی مستقیم تهران - واشنگتن اظهار داشت : آمریکا در جریان بررسی موضوع هسته ای ایران در کنار کشورهای اروپایی قرار دارد . اصول و قواعد دیپلماسی ایجاب می کند که تمام مسائل از راه مذاکره و گفتگو حل و فصل شود .

این در حالی است که دبیر کل سازمان ملل متحد در گفتگوی اخیر خود با روزنامه اتریشی وینر سایتونگ درباره اینکه اتحادیه اروپا تا چه حد می تواند در حل موضوع هسته ای ایران موثر باشد ، گفت : اتحادیه اروپا همچنان بر بسته پیشنهادی به ایران تاکید دارد؛ متاسفانه متوجه نمی شوم که ایران چرا به این بسته پاسخ منفی داده است .

دبیر کل سازمان ملل متحد در ادامه با مقایسه کردن برنامه هسته ای صلح آمیز ایران با برنامه تسلیحات هسته ای کره شمالی مدعی شد: ایران باید از کره شمالی عبرت بگیرد؛ پیونگ یانگ در نهایت تمام فعالیتهای هسته ای خود را متوقف کرد که در ازای آن همکاری های اقتصادی با آمریکا شامل آنها شد .