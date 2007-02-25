به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اتاق تعاون کشور ، دبیر کل اتاق تعاون کشور ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: در حال حاضر ایجاد نمایشگاه‌های تخصصی در شهرهای عراق از جمله سلیمانیه، اربیل و کرکوک و ایجاد یک مرکز تجاری دائمی در کردستان عراق ضروری است.

محمد رضا رمضانی در ادامه شناخت نیازهای عراق را با هدف دستیابی به بازارهای آن کشور توسط بخش تعاون ضروری دانست .

همچنین مشاور بازرگانی رئیس جمهور عراق در اقلیم کردستان گفت: ایران وعراق از گذشته های دور ارتباطات سیاسی و اقتصادی تنگاتنگی با یکدیگر داشتند و در حال حاضر خواهان همکاری گسترده با ایران است.

عبدالله سعید گفت: هم اکنون 600 شرکت خارجی از کشورهای اروپایی ، ترکیه ، آسیایی ، آفریقایی درکردستان عراق در زمینه های مختلف از جمله مسکن، کشاورزی فعال هستند و دفاتر نمایندگی این شرکت ها در کردستان عراق دایر است و در حدود 200 شرکت ایرانی در زمینه های مختلف از جمله مسکن نیز فعالیت گسترده در عراق دارند.

به گفته مشاور بازرگانی رئیس جمهور عراق در اقلیم کردستان ، کردستان عراق باید به یک پایگاه اقتصادی تبدیل شود که در آن راستا بخش تعاون ایران می تواند همکاری گسترده ای با عراق داشته باشند.