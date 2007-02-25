حجم نقدینگی کشور از 111 هزار میلیارد تومان فراتر رفت

رشد نقدینگی کشور در 12 ماهه منتهی به آبانماه سالجاری به 6 درصد رسیده است و حجم نقدینگی در پایان آبانماه نسبت به ابتدای سالجاری نیز رشد 21 درصدی نشان میدهد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، حجم پول در کشور در پایان آبانماه به 34.9 هزار میلیارد ریال و حجم شبه پول به 76.4 هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به آبانماه سال قبل به ترتیب 29.2 و 39.4 درصد رشد نشان میدهند.
رشد اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در 12 ماهه منتهی به آبانماه امسال به 22.6 درصد رسید و از 38.6 هزار میلیارد ریال آبانماه سال 84 به 47.3 هزار میلیارد ریال در آبانماه امسال رسیده است.
حجم نقدینگی کشور طی دو سال اخیر رشد روزافزونی داشته است و از 61 هزار میلیارد ریال در آبانماه سال 83 به 81 هزار میلیارد ریال در آبانماه 84 و 111 هزار میلیارد ریال در آبانماه 85 افزایش یافته است.
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