حجم نقدینگی کشور از 111 هزار میلیارد تومان فراتر رفت

به گزارش خبرنگار مهر، اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد: حجم نقدینگی کشور از 92.1 هزار میلیارد ریال در ابتدای سال‌جاری به 111 هزار و 398 میلیارد ریال در پایان آبان‌ماه امسال رسیده است.

رشد نقدینگی کشور در 12 ماهه منتهی به آبان‌ماه سال‌جاری به 6 درصد رسیده است و حجم نقدینگی در پایان آبان‌ماه نسبت به ابتدای سال‌جاری نیز رشد 21 درصدی نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، حجم پول در کشور در پایان آبان‌ماه به 34.9 هزار میلیارد ریال و حجم شبه پول به 76.4 هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به آبان‌ماه سال قبل به ترتیب 29.2 و 39.4 درصد رشد نشان می‌دهند.

رشد اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در 12 ماهه منتهی به آبان‌ماه امسال به 22.6 درصد رسید و از 38.6 هزار میلیارد ریال آبان‌ماه سال 84 به 47.3 هزار میلیارد ریال در آبان‌ماه امسال رسیده است.

حجم نقدینگی کشور طی دو سال اخیر رشد روزافزونی داشته است و از 61 هزار میلیارد ریال در آبان‌ماه سال 83 به 81 هزار میلیارد ریال در آبان‌ماه 84 و 111 هزار میلیارد ریال در آبان‌ماه 85 افزایش یافته است.