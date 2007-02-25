آمریکا و برخی رهبران 14 مارس در برابر حل بحران لبنان مانع تراشی می کنند / جنبلاط مزدور سرسپرده آمریکا در لبنان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری العالم، "حسین رحال" گفت : برخی گروه های لبنانی و طرف های خارجی مانع به نتیجه رسیدن ابتکارعمل ها برای حل اختلافات بین گروه حاکم و مخالفان دولت فواد سنیوره می شوند.



رحال اظهار داشت : مخالفان و موافقان دولت سنیوره برای جلوگیری از سیاسی شدن دادگاه رسیدگی کننده به ترور"رفیق حریری" نخست وزیر سابق لبنان توافق کردند که کمیته ای تشکیل شود تا تغییرات لازم در این دادگاه را بررسی و ایجاد کند.



وی تصریح کرد: میانجیگری عربستان سعودی و ایران نیزدر آستانه نتیجه دادن بود و حتی سعودی ها با جریان المستقبل به نقطه

مشخصی رسیدند،اما ناگهان "سمیر جعجع" و"ولید جنبلاط" به دستور سفیر آمریکا در بیروت به ریاض اعلام کردند که با ابتکارعمل عربستان و ایران موافقت نخواهند کرد.



مسئول اطلاع رسانی حزب الله گفت : بهترین زمان برای تشکیل دادگاه ترور رفیق حریری هنگامی است که دولت وحدت ملی لبنان در حضور رئیس جمهوری تشکیل شود.



رحال، با رد ادعای جنبلاط مبنی بر اینکه "حزب الله توافقنامه طائف را نقض می کند"، افزود: کسی که سلاح وارد می کند و آن را دراختیار شبه نظامیان خود در دولت و دستگاه های امنیتی قرار می دهد و سوریه را به جای اسرائیل دشمن می داند، در حقیقت وی ناقض قانون اساسی لبنان وتوافقنامه طائف است.



مسئول اطلاع رسانی حزب الله،جنلاط را به اجرای بدون چون وچرای دستورهای بیگانگان به ویژه دولت آمریکا متهم و خاطرنشان کرد: جنبلاط مزدورکوچک آمریکا برای اثبات سرسپردگی خود به واشنگتن،همواره اتهاماتی را علیه حزب الله و مخالفان دولت سنیوره مطرح می کند.



رحال با تاکید بر اینکه حزب الله با نیروهای یونیفل مستقر در جنوب لبنان مشکلی ندارد، اظهارداشت : آرزوی جنبلاط و جعجع این است که نیروهای سازمان ملل متحد به نیروهای چند ملیتی تبدیل شده و در مرزهای لبنان با سوریه مستقرشوند تا اوضاع سیاسی شود.

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