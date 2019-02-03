توسعه مرکز درمانی شهید رحیمی بیرجند/حذف نسخ کاغذی تا سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد فیروزی پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه مراسم تجلیل از کارفرمایان حوزه کارآفرینی تأمین اجتماعی استان در جمع خبرنگاران با اشاره به پروژه‌های در دست اجرا بیان کرد: مراحل واگذاری زمین برای احداث مرکز درمانی در شمال شهر بیرجند در حال اتمام است.

وی بابیان اینکه همچنین مشکل زمین احداث پروژه پلی کلینیک قاین رفع شده است، افزود: پروژه‌ای با عنوان همایش و آموزش در سایت اداری بیرجند تأمین اعتبارشده که در آینده‌ای نزدیک اجرایی خواهد شد.

مدیر درمان تأمین اجتماعی خراسان جنوبی ادامه داد: این پروژه فضاهایی درمانی هم خواهد داشت که به بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) الحاق می‌شود.

وی از توسعه بیمارستان شهید رحیمی بیرجند خبر داد و افزود: بعد از رفع مسائل حقوقی و در اختیار گذاشتن زمین مجاور بیمارستان، برنامه‌هایی برای توسعه این مرکز درمانی داریم.

فیروزی بابیان اینکه سونوگرافی برای درمانگاه شهرستان فردوس خریداری‌شده و در ظرف چند روز آینده نصب و راه‌اندازی می‌شود، افزود: همچنین سرویس ماموگرافی در بیمارستان شهید رحیمی راه‌اندازی شده و از چند روز آینده سرویس‌دهی را آغاز می‌کند.

حذف نسخ کاغذی تا تاپان سال آینده

مدیر درمان تأمین اجتماعی خراسان جنوبی در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر مبنی بر آخرین وضعیت طرح حذف نسخ کاغذی بیان کرد: طرح استفاده از نسخه‌های الکترونیکی از سال گذشته با ظریف نفوذ بالا آغازشده است.

فیروزی ادامه داد: طرح حذف نسخ کاغذی و استفاده از نسخ الکترونیکی در مراکز طرف قرارداد خصوصی در دستور برنامه اجرایی است.

مدیر درمان تأمین اجتماعی خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین تا پایان سال برای مطب‌های خصوصی مهلت گذاشتیم که نسخ را از طریق سامانه ارسال کنند.

وی اظهار کرد: امید است سال آینده نسخ‌های کاغذی را از مراکز درمانی به‌طور کلی جمع‌آوری کنیم.