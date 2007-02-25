کشف 27 کیلوگرم مواد مخدر توسط ماموران گمرک بازرگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گمرک ایران ، ماموران گمرک بازرگان اواخر آذر ماه امسال با بررسی وسایل یک مسافر ورودی از ترکیه مقدار 16 کیلو و 470 گرم مواد مخدر از نوع شیشه را کشف و ضبط کردند.

همچنین ماموران این گمرک در مورخ 4 بهمن ماه سال جاری با بررسی کالای همراه 2 مسافر ورودی از استانبول ترکیه موفق به کشف 10 کیلو و 170 گرم مواد مخدر از نوع شیشه شدند.

این میزان مواد مخدر در داخل ساک دستی این مسافران جاسازی شده بود که هوشیاری ماموران گمرک و بازرسی دقیق آنان از وسایل همراه باعث ناکام شدن مسافران از قاچاق مواد مخدر به داخل کشور شده است. متهمان پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.