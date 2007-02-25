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۶ اسفند ۱۳۸۵، ۱۴:۰۰

در 2 ماه اخیر صورت گرفت؛

کشف 27 کیلوگرم مواد مخدر توسط ماموران گمرک بازرگان

27 کیلوگرم مواد مخدر توسط ماموران گمرک بازرگان از مسافران ورودی از مبدا کشور ترکیه کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گمرک ایران ، ماموران گمرک بازرگان اواخر آذر ماه امسال با بررسی وسایل یک مسافر ورودی از ترکیه مقدار 16 کیلو و 470 گرم مواد  مخدر از نوع شیشه را کشف و ضبط کردند.

همچنین ماموران این گمرک در مورخ 4 بهمن ماه سال جاری با بررسی کالای همراه 2 مسافر ورودی از استانبول ترکیه موفق به کشف 10 کیلو و 170 گرم مواد مخدر از نوع شیشه شدند.

این میزان مواد مخدر در داخل ساک دستی این مسافران جاسازی شده بود که هوشیاری ماموران گمرک و بازرسی دقیق آنان از وسایل همراه باعث ناکام شدن مسافران از قاچاق مواد مخدر  به داخل کشور شده است. متهمان پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.

کد مطلب 453224

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