اعتراض اعضای ائتلاف کشتی به جایگاه یزدانی خرم/ تشریح دلایل به تعویق افتادن مجمع

به گزارش خبرنگارمهر، در مجمع عمومی امروز آنچه بیش از همه جلب توجه می کرد، سلامت انتخابات بود و از آنجا که این انتخابات دوبار به تعویق افتاده بود، کیومرث هاشمی قبل از آغاز جلسه، در خصوص دلایل این تعویق توضیحاتی را برای حاضرین ارائه کرد.

وی گفت: این جلسه دو بار به تعویق افتاد که لازم است برای روشن شدن اذهان عمومی، دلایل آن را روشن کنم. یک بار به دلیل اینکه در آستانه حضور در رقابت های دوحه بودیم و برای اینکه نتیجه این انتخابات احیانا بر عملکرد کشتی گیران کشورمان تاثیر نگذارد این انتخابات را به تعویق انداختیم. بار دوم نیز بنا به حساسیت های موجود و به توصیه واحد نظارتی ، این انتخابات را به مدت دو هفته به تعویق انداختیم.

در ادامه این جلسه که حضور علی کفاشیان دبیر کمیته ملی المپیک نیز در آن قابل توجه بود، هاشمی از تمامی کاندیداها خواست هر کدام به مدت 10 دقیقه برنامه های خود را به اطلاع حاضرین و جامعه کشتی برسانند . پس از آن کاندیداها به ترتیب حروف الفبا پشت تریبون قرار گرفتند و نظرات خود را که در اکثر موارد، دفاع از طیف و شخص خاصی بود را به اطلاع

رساندند.

امیر ایرانمنش اولین کسی بود که پشت تریبون رفت. او قبل از هرچیز روی این موضوع انگشت گذاشت که چرا بین یزدانی خرم و دیگر کاندیداها فرق گذاشته می شود و او باید بالای جلسه درکنار مسئولین برگزاری جلسه بنشیند. البته هاشمی این موضوع را رد کرد و گفت: این روال در مجمع های دیگر هم به همین ترتیب بوده است. ایرانمنش به این موضوع اشاره کرد که نباید شخص دیگری از بیرون، ریاست فدراسیون کشتی را برعهده بگیرد و اعلام کرد حاضر است مدیریت کشتی کشور را بر عهده بگیرد اما در نهایت گفت به نفع مرتضی فرجی کنار می کشد.

پس از او، دامغانی نژاد بر روی صحنه رفت و او هم با برشمردن نکاتی در خصوص مدیریت و برنامه ریزی در عرصه کشتی، به نفع فرجی کنار کشید. نفر بعدی جواد رفوگر دبیر سابق فدراسیون کشتی بود. وی گفت: اینقدر ما را تحقیر نکنید. جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب دوبار به عنوان قهرمانی جهان دست پیدا کرد که این قهرمانی ها در زمان ریاست طالقانی و خادم حاصل شد. اینها جزیی از خانواده کشتی بودند و ما با توجه به اینکه در حال حاضر در مجلس و شورای شهر، نفراتی را داریم که عضو خانواده کشتی هستند نباید در خصوص تامین بودجه هیچ گونه نگرانی به خود راه دهیم و دغدغه های مالی با کمک از ایشان از میان خواهد رفت.

وی افزود: ما اعضای ائتلاف کشتی پس از چندین جلسه به این نتیجه رسیدیم که به نفع فرجی کنار بکشیم.

رفوگر هم به نفع فرجی کنار کشید. پس از آن خسرو زمانی پشت میکروفون قرار گرفت و بر خلاف سه کاندیدای قبل، از یزدانی خرم حمایت کرد. او تمام مدت 10 دقیقه صحبت خود را به توصیف محسنات یزدانی خرم پرداخت و در نهایت به نفع او کنار کشید.

نفر ششم خسرو زیارتی بود که غیبت داشت و تریبون در اختیار امیر عفراتی قرار گرفت.عفراتی گفت: من ابتدا از رییس مجمع می پرسم که چرا علیرضا دبیر را کنار گذاشتید؟

در این لحظه هاشمی به او پاسخ داد: خواهش می کنم فرافکنی نکنید چراکه دبیر به خواست خودش از حضور در انتخابات انصراف داد.

عفراتی پس از آن خواست که به قول خودش فرصت را مغتنم شمرده و درد کشتی را به اطلاع حاضرین برساند که هاشمی مانع از انجام این کار شد و گفت: برنامه های خود را اعلام کند و در نتیجه، او اهداف خود را با ناراحتی اعلام کرد و اظهار داشت چنانچه دیگران به او رای بدهند باعث افتخارش خواهد بود.

مرتضی فرجی نفر بعدی بود که پشت تریبون قرارگرفت همان کسی که ائتلاف کشتی از او حمایت می کرد. او سوابق خود را به اطلاع حاضرین رساند و دریک حرکت غافلگیرکننده گفت که محمدحسن انصاری فرد را او به پروین معرفی کرده و هیچ وقت فکر نمی کرده که او به مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس برسد.

وی سپس برنامه های خود را در سه محور بدین شرح اعلام کرد: 1- تامین نیروی انسانی 2- تامین امکانات و تجهیزات 3-حضورموفق درعرصه های بین المللی.

صادق محبوبی و عباس نمازیان دیگر کاندیداهای ریاست فدراسیون کشتی، برای دقایقی چند از اهداف خود گفتند که البته لحن نمازیان، تعجب حاضرین را برانگیخت چراکه بیشتر به فریاد شبیه بود تا صحبت کردن.

یزدانی خرم به عنوان نفر آخر پشت تریبون رفت و گفت بچه تهران است و در جوانی دو سال در رشته کشتی فرنگی فعالیت کرده و در همه ورزش ها تجربه کسب کرده است. یزدانی خرم برخلاف دیگر کاندیداها کمتر صحبت کرد تا اینکه انتخابات و رای گیری آغاز شود.

در حاشیه رای گیری:

* ائتلاف کشتی اعتقاد داشت یزدانی خرم هم باید به هنگام رای گیری در کنار آنها بنشیند اما هاشمی زیر بار نرفت.

* ائتلاف کشتی عنوان کرد رای گیری باید در حضور یکی از نماینده های آنها صورت پذیرد. زمانی که هاشمی ، هاشم کلاهی را به عنوان نماینده طرفین معرفی کرد رفوگر از جا برخاست و گفت ضمن احترام برای آقای کلاهی، با حضور او به عنوان نماینده مخالف است اما اعتراض آنها مورد موافقت رییس مجمع واقع نشد.

* ائتلاف ورزش گفت طبق اساسنامه ای که مصوب هیات وزیران است، سرپرست های هیات ها حق رای ندارند اما اساسنامه ای که در اختیار کیومرث هاشمی بود خلاف این را ثابت می کرد!

* کیومرث هاشمی پس از پایان انتخابات گفت از این پس همه باید اهتمام ورزند تا کشتی موقعیت بهتری پیدا کند.

* پس از پایان انتخابات ،اعضای ائتلاف کشتی خیلی زود محل جلسه را ترک کردند.