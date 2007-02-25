3 میلیارد تومان زیان انباشته در شرکت سهامی فرش ایران

به گزارش خبرنگارمهر، مدیرعامل شرکت سهامی فرش ایران امروزدرجمع خبرنگاران ضمن ارائه گزارش عملکرد این شرکت طی سال 85 ، طرح های در دست اجرای روزهای پایانی سال را نیز اعلام کرد.

جلال الدین بصام افزود : طی 10 ماهه امسال 17 هزارو 212 مترمربع فرش دستباف تولید شد که 34 درصد از این میزان شامل فرش اعلام می شود .

وی با اشاره به اینکه طرح های متعددی با همکاری وزارت رفاه و استانداری های استان های مختلف صورت گرفت ، تصریح کرد: طی مدت یاد شده دراستان خراسان جنوبی 734 نفر، خورستان 292 نفر، ایلام 500 نفر، لرستان 700 نفر، کهگیلویه و بویراحمد 1070 نفر، کرمانشاه 600 نفرو چابهار50 نفر تحت پوشش طرح آموزش قالیبافی قرارگرفتند.

مدیرعامل شرکت سهامی فرش ایران بافت فرش پنج هزارو880 مترمربعی مسجد شیخ زاید، بافت 11 تخته فرش دربارعمان به مساحت 231 مترمربع و به ارزش432 هزاردلار، آغازعملیات طراحی و بافت 2 تخته تابلو فرش سفارش دربارعمان به ارزش68 هزاردلار و عقد قرارداد بافت 370 مترمربع فرش به ارزش حدود300 میلیون دلار به سفارش تجارمقیم خارج از جمله فنلاند و آلمان را از جمله اقدامات صورت گرفته در این شرکت طی 10 ماهه امسال برشمرد.

وی ادامه داد: کاربافت 5/98 درصد از پنج هزارو880 مترمربع فرش مسجد شیخ زاید صورت گرفته است که هم اکنون تنها 90 مترآن باقی مانده است که برطبق قرارداد شهریورماه سال 86 مراحل نصب آن نیزبه پایان خواهد رسید.

بصام گفت: با استفاده از تبلیغات وطرح های فروش ویژه در سال گذشته این شرکت با 30 درصد افزایش فروش مواجه شد که از ابتدا تا پایان بهمن ماه سال جاری 5/5 میلیارد تومان فرش فروخته شد.وی با اشاره به طرح های خاص این شرکت افزود: طرح تعویض 10 هزارمترمربع فرش ماشینی دست دوم با 6 هزارمترمربع فرش دستباف، طرح تعویض حدود 6 هزارو 884 مترمربع فرش دستباف کهنه با فرش دستباف نو، راه اندازی مجدد حراج فرش کهنه، جشنواره هنری باغ گره و مسابقات نقاشی گبه برای کودکان را ازجمله طرح های خاص این شرکت برشمرد.

وی بافت گبه با استفاده ازنقاشی کودکان، هماهنگی با بانک های صادرات و اقتصاد نوین برای تعیین جایزه فرش دستباف برای اولین بار درکشور، همکاری با مرکزکدگذاری کالا برای شناسنامه دارکردن فرش دستباف ایران و اجرای آموزش ضمن خدمت کارکنان شرکت را ازدیگرطرح های خاص شرکت سهامی فرش طی امسال اعلام کرد.

بصام درخصوص طرح های دردست اقدام شرکت سهامی فرش طی اسفند ماه سال جاری تصریح کرد: برپائی نمایشگاه فروش ویژه فرش دستباف درکرمان، همدان، اراک به همراه تعویض فرش دستباف کهنه، برپائی فروش ویژه در شهرهای کرج، کرمانشاه، سنندج، تبریز، شهرکرد و رشت، اجرای مسابقه نقاشی کودکان در تهران، کرج، اراک، کرمان وهمدان وبرنامه ریزی اجرای مرحله دوم جشنواره هنری باغ گره در تبریز، اردبیل، کرمانشاه، ایلام، همدان و سنندج را نیزازجمله این اقدامات خواند.

وی درخصوص واگذاری شرکت سهامی فرش دسباف ایران به بخش خصوصی براساس اصل 44 قانون اساسی ، خاطرنشان کرد: واگذاری این شرکت باید براساس شرایطی مبنی بر سوده بودن آن صورت گیرد که طی چند سال گذشته این شرکت از3 میلیارد تومان زیان انباشته برخورداربوده است.

به گفته مدیرعامل شرکت سهامی فرش ایران، هم اکنون سیاست این شرکت خروج از زیان دهی است تا بتواند برای واگذاری آماده شود.

وی درخصوص برنامه تبلیغات این شرکت برای فرش دستباف ، گفت: حدود 2 درصد از درآمدهای این شرکت برای تبلیغات اختصاص خواهد یافت و همچنین پخش تیزری از فرش دستباف 6 هزارمتری در تلویزیون های محلی کشورهای حاشیه خلیج فارس واستفاده از سایر ابزاراز جمله بروشور، ماکت وحضوردرنمایشگاه های نیزاز جمله برنامه های تبلیغاتی این شرکت خواهد بود.