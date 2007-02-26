آمریکا باید حقیقت قدرت منطقه ای ایران را بپذیرد / تصور حل مشکلات خاورمیانه بدون ایران دشوار است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجله فارین افرز در شماره اخیر خود نوشت : به مدت بیش از پنج سال دولت بوش قول داد تا ( اوضاع ) خاورمیانه را تغییر دهد ، اما در واقع منطقه تا حد زیادی متفاوت ازآن است. گرفتاری آمریکا درعراق، کم ارزش شدن قدرت اسرائیل در لبنان ، رشد شیعیان و افزایش توان احزاب اسلامی، منطقه را در مرز آشفتگی قرار داده است.

تصور اینکه هر کدام از مشکلات اصلی خاورمیانه بدون همکاری با ایران حل شود دشوار است. از سوی دیگر، قدرت تهران در نتیجه برنامه هسته ای آن به طور پیوسته ای تقویت شده است

" ری تکیه" نویسنده این تحلیل خاطر نشان می کند : در میان این آشفتگیها، جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. این کشور سبب بقای حمله نظامی آمریکا شده و همچنین نفوذ آن در منطقه افزایش یافته است. ایران هم اکنون در مرکز مشکلات اصلی خاورمیانه قرار دارد - از جنگهای داخلی در عراق و لبنان گرفته تا چالش امنیتی خلیج فارس- و تصور این که هر کدام از آنها بدون همکاری با ایران حل شود دشوار است. از سوی دیگر، قدرت تهران در نتیجه برنامه هسته ای آن به طور پیوسته ای تقویت شده است.

در ادامه این تحلیل آمده است : این توسعه اخیر واشنگتن را در وضعیت دشواری قرار داده است. اگر آمریکا به رام کردن ایران امیدوار است، باید راهکار خود برای ایران را دوباره ارزیابی کند. نفوذ منطقه ای و رو به افزایش ایران نمی تواند محدود شود. واشنگتن باید گزینه های نظامی خود را که به شکل ظاهری مطرح می شود و گفتگوهای مشروط و سیاست بازدارندگی ایران را به نفع یک سیاست جدید تنش زدایی کنار بگذارد . آمریکا باید به ویژه به اصلاح طلبان درتهران فرصتی برای ازسرگیری روابط دیپلماتیک بدهد. هر چه آمریکا زودتر این واقعیتها را تشخیص دهد و در نهایت روابط خود را با ایران به حالت عادی درآورد، بهتر خواهد بود.

"تکیه" می افزاید : رفتار شتاب زده دولت آمریکا و ناتوانی آن در آرام کردن اوضاع عراق اعتماد کشورهای عربی را به تواناییهای آمریکا از بین برده است. افزایش حس ضد آمریکایی، همکاری دولتهای عربی با واشنگتن را برای اجازه حضور نظامیان آمریکایی در خاک خود سخت تر کرده است.

ری تکیه کارشناس ارشد شورای روابط خارجی آمریکا

وی می افزاید : در واقع بازدارندگی هیچ گاه کارساز نبوده و شانس آن حتی در آینده نیز کمتر است. مقامهای آمریکایی به منظور توسعه یک سیاست زیرکانه تر برای ایران باید در ابتدا حقایق ناخوشایند مطمئنی را بپذیرند؛ حقایقی همچون برتری ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای و تداوم نظام آن وسپس چگونگی تطبیق آنها. واشنگتن با اعتراف به قدرت رو به افزایش ایران باید گفتگوهایی را با نگاه ایجاد یک چارچوب برای تنظیم کردن نفوذ ایران آغاز کند. به عبارت دیگر ، آمریکا باید از یک سیاست تنش زدایی استقبال کند.

"تکیه" تصریح می کند : اما این مسئله کاملا روشن نیست که ایران یک شریک مذاکره کننده باشد، اما دلیلی برای امیدوار بودن در این زمینه وجود دارد. ظهور ایران به عنوان قدرتمندترین کشور خلیج فارس به معنای آن است که تهران ممکن است در نهایت روابط خود را با مخالف بزرگ خود تغییر دهد . این امر حرکتی به سوی یا همزیستی و یا مقابله با آمریکاست.

نفوذ منطقه ای و رو به افزایش ایران نمی تواند محدود شود. واشنگتن باید گزینه های نظامی خود که به شکل ظاهری مطرح می شود، گفتگوهای مشروط و سیاست بازدارندگی ایران را به نفع یک سیاست جدید تنش زدایی کنار بگذارد

به عقیده "تکیه"، آمریکا باید تغییرات مهمی را در نگرش خود به ایران هم از نظر ماهیت و هم از نظر شیوه ایجاد کند . واشنگتن باید سیاست نا امیدکننده تغییر نظام خود را کنار بگذارد. بهترین راه برای یک رابطه موثر با ایران باز کردن باب گفتگوها در مسائل با اهمیت و حساس در 4 مسیر است : 1- تعیین یک جدول زمانبندی برای ازسرگیری روابط دیپلماتیک،2- گفتگو درباره برنامه هسته ای ایران،3- مسئله عراق، 4. گفتگو درباره مناقشه اسرائیل و فلسطین .



در بخش دیگری از این تحلیل آمده است : باید به حقوق ایران در رابطه با معاهده ان پی تی ( معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای ) برای توسعه یک توانایی محدود در جهت غنی سازی اورانیوم احترام گذاشت و در مقابل ایران نیز باید اجازه حضور دائمی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی را بدهد و درباره تمام فعالیتهای گذشته خود افشاگری کاملی داشته باشد.

"تکیه " تصریح می کند : درباره عراق نیز آمریکا به جای تاسف خوردن بر نفوذ ایران در عراق باید بر چالش هدایت این قدرت به شکل سازنده ای تمرکز کند. فارغ از انگیزه های ایران ، نفوذ این کشور در عراق تهران را به یک شریک ناگزیر تبدیل می کند. هر چه واشنگتن زودتر دریابد که تهران می تواند یک نقش موثر در عراق داشته باشد، ممکن است زودتر بتواند مانع تکه تکه شدن عراق و بی ثباتی بیشتر در خلیج فارس شود.

فارین افرز خاطر نشان می کند : همچنان که آمریکا و ایران تلاش می کنند تا اختلافات خود را حل کنند، یک حرکت طبیعی احتمالا تهران را از مخالفت خود با روند صلح خاورمیانه دور می کند. می توان به این تغییر از طریق محرکهای دیپلماتیک و اقتصادی کمک کرد.