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۶ اسفند ۱۳۸۵، ۱۳:۵۴

اولین همایش راهبرد ملی ناوبری ماهواره‌ای برگزار می‌شود

اولین همایش راهبرد ملی ناوبری ماهواره‌ای 22 اسفند سال‌جاری در سازمان هواپیمایی کشوری برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا جعفرزاده مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری با بیان این مطلب گفت : نظر به پیشرفت تکنولوژی هوایی و توسعه بی وقفه در این بخش و لزوم و به روز شدن سیستم ناوبری و هدایت هواپیماها اولین همایش راهبرد ملی ناوبری ماهواره ای به همت خلبان خانلری رئیس جدید سازمان هواپیمایی کشوری برگزار می شود .

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری گفت : تدوین و به کارگیری این سیستم در کشور نقش بسیار مهمی در افزایش ضریب ایمنی و کاهش سوانح خواهد داشت .

وی افزود : به لحاظ گستره فرودگاه‌ها و کاربرد این سیستم در هواپیماها با تبیین این سیستم تامین سلامتی و ایمنی پروازها را بیشتر کرده است.

در این همایش از مقالات علمی و تخصصی جهت تبیین دستیبابی به اهداف بهره برداری خواهد شد . همچنین در این همایش که 22 اسفند سال جاری در سالن کنفرانس سازمان هواپیمایی کشوری برگزار خواهد شد، محمد رحمتی وزیر راه و ترابری ، حسین خانلری معاون وزیر و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ، جمعی از صاحب‌نظران عرصه دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه صنعتی شریف ، امیر کبیر ، مالک اشتر ، دانشگاه هوایی شهید ستاری ، پزشکان هوا و فضا و صاحبنظران و متخصصان هواپیمایی حضور خواهند داشت .

کد مطلب 453229

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