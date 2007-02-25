به گزارش خبرگزاری مهر، رضا جعفرزاده مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری با بیان این مطلب گفت : نظر به پیشرفت تکنولوژی هوایی و توسعه بی وقفه در این بخش و لزوم و به روز شدن سیستم ناوبری و هدایت هواپیماها اولین همایش راهبرد ملی ناوبری ماهواره ای به همت خلبان خانلری رئیس جدید سازمان هواپیمایی کشوری برگزار می شود .

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری گفت : تدوین و به کارگیری این سیستم در کشور نقش بسیار مهمی در افزایش ضریب ایمنی و کاهش سوانح خواهد داشت .

وی افزود : به لحاظ گستره فرودگاه‌ها و کاربرد این سیستم در هواپیماها با تبیین این سیستم تامین سلامتی و ایمنی پروازها را بیشتر کرده است.

در این همایش از مقالات علمی و تخصصی جهت تبیین دستیبابی به اهداف بهره برداری خواهد شد . همچنین در این همایش که 22 اسفند سال جاری در سالن کنفرانس سازمان هواپیمایی کشوری برگزار خواهد شد، محمد رحمتی وزیر راه و ترابری ، حسین خانلری معاون وزیر و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ، جمعی از صاحب‌نظران عرصه دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه صنعتی شریف ، امیر کبیر ، مالک اشتر ، دانشگاه هوایی شهید ستاری ، پزشکان هوا و فضا و صاحبنظران و متخصصان هواپیمایی حضور خواهند داشت .

