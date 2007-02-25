لوئیس بونوئل و سگ اندلسی به خانه هنرمندان می آیند

به گزارش خبرگزاری مهر، در شب لوئیس بونوئل دکتر بزرگمهر رفیعا به ایراد سخنرانی با عنوان " نگاهی دیگر به لوئیس بونوئل" می پردازد. همچنین علی دهباشی درباره "بونوئل و هنر و ادبیات" صحبت خواهد کرد و پگاه احمدی و آناهیتا طاعتی نیز قطعاتی از از آثار بونوئل را خواهند خواند. در انتهای مراسم نیز فیلم سگ آندلسی اثر این فیلمساز نمایش داده می شود.

به عقیده پل الوار نشان دادن و عیان کردن نادیده ها وظیفه شعر است و بونوئل را نیز سینماگری شاعر خطاب می کنند. او مانند اغلب سوررئالیست ها که مجذوب ایده انقلاب بودند به تمایلات سیاسی و اجتماعی روی آورد و در آثارش نادیده ها را به نمایش گذاشت.

این مراسم را مجله فرهنگی بخارا به بهانه انتشار کتاب " بونوئلی ها " ساعت 17 روز سه شنبه هشتم اسفندماه برگزار می کند.