  1. هنر
  2. سایر
۶ اسفند ۱۳۸۵، ۱۴:۳۴

همزمان با انتشار کتاب " بونوئلی ها "

لوئیس بونوئل و سگ اندلسی به خانه هنرمندان می آیند

به مناسبت ترجمه و انتشار کتاب " بونوئلی ها " توسط شیوا مقانلو سه شنبه شب مراسمی با عنوان شب لوئیس بونوئل در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در شب لوئیس بونوئل دکتر بزرگمهر رفیعا به ایراد سخنرانی با عنوان " نگاهی دیگر به لوئیس بونوئل" می پردازد. همچنین علی دهباشی درباره "بونوئل و هنر و ادبیات" صحبت خواهد کرد و پگاه احمدی و آناهیتا طاعتی نیز قطعاتی از از آثار بونوئل را خواهند خواند. در انتهای مراسم نیز فیلم سگ آندلسی اثر این فیلمساز نمایش داده می شود.

به عقیده پل الوار نشان دادن و عیان کردن نادیده ها وظیفه شعر است و بونوئل را نیز سینماگری شاعر خطاب می کنند. او مانند اغلب سوررئالیست ها که مجذوب ایده انقلاب بودند به تمایلات سیاسی و اجتماعی روی آورد و در آثارش نادیده ها را به نمایش گذاشت.

این مراسم را مجله فرهنگی بخارا به بهانه انتشار کتاب " بونوئلی ها " ساعت 17 روز سه شنبه هشتم اسفندماه برگزار می کند.

کد مطلب 453231

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها