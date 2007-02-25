‌به گزارش خبرگزاری مهر، در هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور بندهایی دیگر از تبصره های قانون بودجه سال 1384 مورد رسیدگی قرار گرفت ، از جمله بندهایی که درباره آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت بند (ح) از تبصره (8) قانون بودجه بود که بر اساس آن، کلیه وزارتخانه ها و معاونت های ذیربط رئیس جمهور موظف بوده اند حداکثر طی مدت سه ماه فهرست شرکت های زیر مجموعه قابل واگذاری خارج از مصادیق جزء های (1) و (2) بند (د) ماده (7) قانون برنامه چهار را در قالب شرکت های مادر تخصصی وزارتخانه ها یا معاونت ذیربط رئیس جمهور به دبیرخانه هیات عالی واگذاری پیشنهاد نمایند.

رسیدگی ها حاکی از آن است که وزارتخانه ها و معاونت های ذیربط رئیس جمهور به وظیفه ناشی از این بند عمل نکرده و نسبت به ارائه فهرست شرکت های زیر مجموعه قابل واگذاری خود در ظرف مهلت مقرر به دبیرخانه مذکور اقدام ننموده اند.

گزارش عملکرد این بند اضافه می کند که وزارت جهاد کشاورزی فهرست شرکت های زیر مجموعه خود را در تاریخ 25/10/1384 وزارت نفت فهرست مذکور را در تاریخ 27/2/1385 یعنی بعد از مهلت قانونی اعلام کرده اند که موضوع تخلفات این بند در دادسرای دیوان محاسبات رسیدگی خواهد شد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز اسامی تمامی شرکت های وابسته خود را از مصادیق حزء (1) بند (د) ماده (7) قانون فوق الذکر دانسته و پیشنهادی در خصوص این بند ارائه ننموده است.

بند (الف) از تبصره (10) از دیگر بندهایی بود که در هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور رسیدگی و مورد بحث قرار گرفت. بر اساس جزء دوم این بند سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مکلف بوده است که مبلغ بیست میلیارد ریال از محل اعتبارات موزه های سازمان جهت کمک به احداث موزه بزرگ دفاع مقدس در تهران هزینه نماید.

بررسی ها نشان می دهد که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بدون مجوز قانونی اقدام به مبادله موافقتنامه اصلاحی با سازمان مذکور نموده و معادل مبلغ فوق را از اعتبار این طرح کسر و به اعتبار طرح دیگری اضافه نموده است.

لیکن موافقتنامه و سقف اعتبار طرح اخیر اصاح و اضافه نشده است در نتیجه هیچ گونه هزینه ای بابت حکم جزء (2) از بند (الف) تبصره (10) صورت نگرفته که موضوع تخلف در دادسرای دیوان محاسبات کشور مطرح و رسیدگی خواهد شد.

به موجب بند (ب) از تبصره (10) قانون بودجه سال 1384 ده درصد از اعتبارات حمایتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می بایستی در زمینه های تالیفات، انتشارات، تبلیغات ، ادبیات و هنر به امور فرهنگی و هنری دفاع مقدس اختصاص می یافت تا با هماهنگی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس برای این منظور هزینه می شد.

بررسی ها نشان می دهد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 1384 به تکلیف مقرر خود در ماده (3) آیین نامه اجرایی مبنی بر ارسال گزارش عملکرد حوزه های ذیربط به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور عمل ننموده است.

بند (پ) از تبصره (11) شرکت های برق منطقه ای را مکلف نموده که جهت توسعه نیروگاههای حرارتی و شبکه انتقال برق کشور مبالغ تعیین شده در بودجه مصوب سال 1384 خود را به شرکت توانیر جهت سرمایه گذاری در طرحهای مزبور پرداخت نمایند.

بند (ث) از تبصره (11) شرکت ملی نفت ایران را مکلف نموده که تا پایان سال 1384 حداقل تعداد 400 جایگاه مورد نیاز عرضه گاز طبیعی را با اولویت های شهرهای بزرگ و در مسیر راههای اصلی بنادر و پایانه های عمده احداث نماید.

همچنین مکلف بوده نسبت به مطالعه امکان استفاده از فشار سازهای خانگی اقدام لازم را انجام دهد و حداقل نسبت به تامین 200 هزار دستگاه اقدام لازم را تا پایان سال 1384 به انجام برساند.

در این بند به وزارت نفت اجازه داده شده است که علاوه بر 400 جایگاه مذکور، با جلب مشارکت بخش خصوصی نسبت به احداث 500 جایگاه دیگر اقدام نماید.

بر اساس مفاد این بند همچنین وزارت کشور موظف بوده است ضمن ساماندهی حمل و نقل درون شهری تمهیدات لازم را برای تامین حداقل 40 درصد خودرو دو گانه سوز مورد نیاز حمل و نقل درون شهری به همراه تسهیلات مربوط فراهم سازد.

بررسی ها نشان می دهد در مهلت مقرر در سراسر کشور فقط 288 جایگاه از سوی وزارت نفت احداث شده و با مشارکت بخش خصوصی نیز در این مدت فقط 31 جایگاه احداث گردیده است . تکلیف وزارت کشور نیز برای تامین حداقل 40 درصد خودرو دوگانه سوز محقق نشده است. که از سوی هیات عمومی دیوان محاسبات کشور موارد فوق تخلف تشخیص داده شد که برای رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع خواهد شد.