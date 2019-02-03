به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون قایقرانی، جلسه کمیته فنی فدراسیون قایقرانی با حضور سرپرست فدراسیون برگزار شد. در این جلسه در خصوص انتخاب مربیان تیم‌های ملی کانوپولو با توجه به زمان باقی‌مانده تا مسابقات قهرمانی آسیا که به میزبانی کشورمان برگزار می‌شود، پس از بررسی رزومه مربیان مطرح تصمیم‌گیری شد.

براین اساس اشکان صیادی سرمربی مردان بزرگسالان، الهه عمرو سرمربی بانوان بزرگسالان، مصطفی حق‌جو سرمربی مردان جوانان و دلارام مرزآبادی سرمربی بانوان جوانان با رای اعضای کمیته فنی انتخاب شدند

با تصمیم اعضا اردوهای کانوپولو در اولین فرصت آغاز خواهد شد.

گزارش مربیان تیم‌های ملی آبهای آرام و روئینگ از اردوی برگزار شده و برنامه‌های پیش‌رو تا مسابقات کسب سهمیه المپیک دیگر موضوع این جلسه کمیته فنی بود.

در ادامه جلسه با تصمیم اعضا مقرر شد، اردوی تیم‌های ملی روئینگ و آبهای آرام بانوان با دعوت از نفرات منتخب از ٢٣ بهمن‌ماه آغاز و پس از ٢ هفته تست انتخابی برای تشکیل اردوهای مراحل بعد برگزار شود.

در این جلسه کمیته فنی احمد گواری سرپرست فدراسیون، حسین دهقانی سرپرست دبیری، مسعود مهدوی‌نیا، محسن میلاد، مرتضی محرابی، مهران قزلباش، ناصر صفرخانی، حسین ملکی، فرحناز امیرشقاقی، علیرضا محمدی و بهناز مرادخانی اعضای کمیته فنی حضور داشتند.