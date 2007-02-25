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۶ اسفند ۱۳۸۵، ۱۴:۱۱

وزارت جهاد کشاورزی در تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی غفلت کرد

وزارت جهاد کشاورزی به تکالیف خود در زمینه تجهیز و نوسازی چهارصد هزار هکتار از اراضی کشاورزی عمل نکرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات کشور، ‌براساس بند (ث) از تبصره قانون بودجه سال 1384 ، ‌وزارت جهاد کشاورزی موظف بوده که مساحتی بالغ بر چهار صد هزار هکتار از اراضی کشاورزی که دارای آب لازم هستند را ازمحل طرح های 4016002 و 40106003 تجهیز و نوسازی (عملیات زیر بنایی )‌اجرا نماید .

درجلسه هیئت عمومی دیوان محاسبات کشورپس ازاستماع گزارش کامل حسابرسان درزمینه عملکرد وزارت جهادکشاورزی برای عملی شدن این بند ازتبصره به تایید اعضاء رسید که سازمان جهاد کشاورزی دراستان ها نتواسته است به تکالیف خود درزمینه این بند عمل نماید .

‌تخلفات دستگاه اجرایی درخصوص این بند توسط حسابرسان شناسایی و پس ازمستندسازی برای رسیدگی های بیشتر به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع خواهد شد .

 

 

کد مطلب 453235

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