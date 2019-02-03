به گزارش خبرگزاری مهر، «میشائیل تکووس» مدیر عامل اتاق بازگانی آلمان- ایران در گفتگو با مجله ویرتشافتس ووخه درباره احتمال بروز خطر برای بانک های اروپایی مشارکت کننده با ساز و کار مالی اروپا-ایران اظهار داشت: شمار زیادی از بانک های اروپایی بگونه ای در ساز و کار مالی اروپا و ایران دخیل هستند که آمریکا نمی تواند در کلیت ماجرا دخالتی داشته باشد.
وی در ادامه افزود: آمریکا تنها در صورتی می توانست در این ساز و کار مالی مداخله کند که تنها یک بانک در آن مشارکت داشت، در نتیجه تهدیدهای آمریکا برای برهم زدن ساز و کار مالی اغراق آمیز است.
مدیر اتاق بازرگانی آلمان-ایران در خصوص مشارکت احتمالی کشورهای دیگر اروپایی در ساز و کار مالی اروپا- ایران گفت: زمینه برای همکاری و مشارکت کشورهای اروپایی در کنار سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس در ساز و کار مالی اروپا فراهم و مهیا است.
تکووس همچنین تأکید کرد: پیش بینی من این است که ایتالیا نیز بزودی به جمع مشارکت کنندگان اروپایی خواهد پیوست. سیاستمداران آلمانی نیز در برخی اظهار نظرهای خود به این نکته اشاره کرده اند.
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