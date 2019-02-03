روسیه درصدد باز پس گیری حق عضویت پرداختی در شورای اروپا است

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری اسپوتنیک بر اساس اطلاعات بدست آمده از بروکسل گزارش داد که روسیه درصدد باز پس گیری حق عضویت خود از شورای اروپا است.

این در حالی است که به تازگی «توربیورن یالاند» دبیرکل شورای اروپا در سخنانی خواستار پرداخت هزینه های عضویت معوقه روسیه و هزینه های جاری به شورای اروپا شده بود.

وی خطاب به دولت روسیه اعلام کرد که در صورت عدم پرداخت حق عضویت تا اواسط سال ۲۰۱۹ میلادی این کشور از ارگان های اصلی اروپا اخراج خواهد شد.

یالاند همچنین یادآور شده بود که کمیته وزیران شورای اروپا می تواند درباره توقف شرکت روسیه در کار مجمع پارلمانی شورای اروپا تصمیم گیری کند.

شواهد نشان می دهد تصمیم احتمالی روسیه برای باز پس گیری حق عضویت های پرداخت شده به نوعی مقابله با سیاست های شورای اروپا در قبال این کشور باشد.

هنوز موضع رسمی دولت روسیه در این باره اعلام نشده است.