کتابخانه های بوشهر با کمبود 620 هزار عنوان کتاب مواجه اند

مرضیه رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت موجود کتابخانه های عمومی استان بوشهر گفت : در 9 شهرستان استان بوشهر 46 کتابخانه عمومی داریم که از بین اینها سه کتابخانه به شکل تفاهم نامه ای است. یعنی ما با نیروگاه اتمی بوشهر، سازمان ملی جوانان و سازمان زندانها و اقدامات تامینی سه کتابخانه عمومی و به شکل تفاهم نامه ای تاسیس کرده ایم.

او در خصوص میزان بهره بری شهروندان استان از فضای کتابخانه ای گفت : مساحت کل کتابخانه های عمومی در استان بوشهر 36 هزار و 351 متر مربع و زیربنای آنها 11 هزار و 782 متر مربع است. کتابهای موجود در کتابخانه های عمومی استان، حدود 280 هزار عنوان است. به ازای هر نفر در استان 35/0 کتاب داریم. این در حالی است که بر اساس استانداردهای ایفلا، هر نفر باید بین 5/1 تا 5/2 کتاب داشته باشد. در سطح کلی نیز کتابخانه های عمومی استان هم اکنون با کمبود 620 هزار عنوان کتاب مواجه است. ما به ازای هر سه هزار نفر در استان بوشهر 17/0 کتابخانه عمومی داریم در حالی که این رقم باید یک کتابخانه عمومی باشد.

رستمی در خصوص وضعیت کتابداران استان بوشهر خاطرنشان کرد : کتابداران متخصص ما که دارای مدرک تحصیلی کتابداری باشند، 38/48 کارکنان را تشکیل می دهند. البته با توجه به پودمان های آموزشی نهاد، تا پایان 86 تمامی نیروهایمان دارای مدرک تحصیلی کتابداری خواهند شد. 30 درصد از حق عضویت را به عنوان اضافه کار به کتابداران پرداخت کرده ایم و فکر می کنم ناراضی نیستند اما با این وجود با وضعیت مطلوب فاصله داریم.

وی افزود : تقریباً 98 درصد کتابخانه های عمومی بوشهر کتابخانه های مجهز – دارای دستگاه کامپیوتر، چاپگر و نرم افزار کتابداری نمایه - شمرده می شوند.

مدیر امور کتنابخانه های عمومی استان بوشهر با اشاره به پیگیریها برای ساخت کتابخانه مرکزی این استان گفت : متاسفانه در این استان با مشکل نبود زمین مناسب روبرو هستیم. چون اینجا شبه جزیره است و بیشتر آن شوره زار است. با این حال مکاتباتی را با انجمن کتابخانه های عمومی استان و دیگر دستگاه ها انجام داده ایم که زمین مناسبی را برای احداث کتابخانه مرکزی به ما بدهند.

او در خصوص وضعیت بدهی های شهرداری نیز گفت : از لحاظ این که سهم کتابخانه ها از شهرداریها چقدر است ، باید گفت این رقم نامعلوم است. چون شهرداریها درآمدهایشان را اعلام نمی کنند و به همین خاطر میزان بدهی شان نیز معلوم نیست. از ابتدای امسال تا الان ما از 27 شهرداری بوشهر تنها توانسته ایم رقمی در حدود 5/9 میلیون تومان را جذب کنیم. تعداد زیادی از شهرداری ها هم از جمله شهرداری های بزرگی مانند بوشهر، برازجان و دیر، بدهی شان را نداده اند. با این وجود فکر می کنم گذشت زمان این مشکل را برطرف کند. چون ما سال گذشته تنها 5/2 میلیون تومان از این بابت دریافت کردیم.

رستمی اضافه کرد: در آئین نامه مالی شهرداریها آمده است که کمک به کتابخانه های عمومی تنها از محل درآمدهای مستمر واریز شود، در حالی که قانون نهاد کتابخانه های عمومی کل درآمدهای شهرداری را مشمول نیم درصد کرده است و در بند آخر این قانون که در سال 82 به تصویب رسید، آمده است که کلیه قوانین مغایر با آن باید ملغی شود.

وی با حمایت از کاهش وابستگی نهاد کتابخانه های عمومی به دولت نیز گفت: از زمانی که نهاد کتابخانه های عمومی به عنوان نهادی غیردولتی درآمده است، ضریب رضایت کتابداران افزایش پیدا کرده است و الان تنها مشکل ما مشکل مالی است که از جانب شهرداری ها به ما تحمیل شده است.



رستمی در پایان با اشاره به سفر سال گذشته رئیس جمهور به استان بوشهر نیز گفت: در سفر سال گذشته ریاست محترم جمهور، متاسفاته اعتباری به کتابخانه های عمومی تخصیص داده نشد.