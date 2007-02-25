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۶ اسفند ۱۳۸۵، ۱۴:۵۱

احمدی نژاد در دیدار وزیر امور خارجه کنیا:

برای گسترش روابط با کشورهای آفریقایی آمادگی کامل داریم

رئیس جمهور با بیان اینکه برخی سازمان‌های بین‌المللی به عنوان ابزار نظام سلطه همراه با اعطای کمک‌های ظاهری، سیاست‌های استعماری را نیز بر کشورها تحمیل می‌کنند، استقلال و اتکا نکردن کشورها به این سازمانها را ضروری دانست و تاکید کرد: پیشرفت، رفاه و آبادانی کشورهای مختلف تنها با تلاش و فعالیت مردم آنها و استفاده از تجربیات کشورهای دوست و مستقل و آزادیخواه محقق می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور صبح امروز، یکشنبه در دیدار وزیر امور خارجه کنیا پس از دریافت پیام کتبی رئیس جمهور این کشور، مردم کنیا را مردمی فهیم و محرومیت کشیده معرفی کرد و گفت : مردم کنیا در پی پیشرفت وآسایش در سایه استقلال، آزادی وعزت هستتند و جمهوری اسلامی ایران در راستای سیاست قطعی خود برای گسترش روابط با کشورهای آفریقایی به منظور کمک به مردم این کشور و انتقال تجربیات خود در زمینه های مختلف اقتصادی بازرگانی، فنی و فرهنگی آمادگی کامل دارد.

دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه ارتقای سواد و میزان تحصیلات مردم در ساختن و آبادانی کشورها نقش مهمی دارد، تاکید کرد: ایران آمادگی دارد دستاوردهای ارزشمند خود را در زمینه آموزش عمومی به مردم و دولت کنیا منتقل کند.

رافائل توجو وزیر امور خارجه کنیا نیز در این دیدار مواضع شجاعانه مسئولان جمهوری اسلامی ایران در دفاع از حقوق ملت ایران وملت های مستضعف جهان را مایه دلگرمی و افتخار کشورهای مستقل دانست و تصریح کرد: کنیا خواستار ارتباط گسترده تر با ایران و استفاده از تجربیات و دستاوردهای ارزشمند جمهوری اسلامی ایران در زمینه های مختلف از جمله تامین انرژی و آموزش و پرورش است.

کد مطلب 453247

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