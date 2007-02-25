تحقق صلح پایدار در گرو برخورداری مردم از حقوق واقعی است/ دولتمردان آمریکا از ادامه اشتباهات خود در منطقه خودداری کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور شب گذشته در دیدار گروهی از" کشیشهای مسیحی و فعالان مذهبی آمریکا " ادیان الهی بویژه دین اسلام را دین صلح، دوستی و برادری برای همه معرفی کرد و گفت: همه پیامبران الهی در اجرای وظایف خود به منظور نجات و سعادت بشر با جبهه ای متحد و گسترده برای جلوگیری از ترویج خداپرستی و عدالت و صلح مواجه بودند و امروز نیز قدرت های زورگو و سلطه طلب با همه توان در قالب این جبهه از تحقق صلح مبتنی بر عدالت و معنویت جلوگیری می کنند.

احمدی نژاد با بیان اینکه همه پیامبران برای هدایت انسانها راهنما و الگو هستند افزود: انبیاء الهی برای تحقق خداپرستی، عدالت و صلح تلاش کردند و سختی کشیدند و امروز نیز باید با شناخت و ادامه راه پیامبران وجهت رفع موانع تحقق صلح برای گسترش مهرورزی و خودسازی انسانها تلاش کنیم زیرا انسانهایی که خود را نساخته اند و مملو از خودخواهی و خوپرستی هستند نمی توانند برای تحقق صلح گامی به جلو بردارند.

وی با اشاره به مخالفت های شدیدی که در برابر حضرت عیسی (ع) تا سر حد کشتن ایشان صورت گرفت به طرح این پرسش که اگر حضرت عیسی (ع) امروز بودند به عنوان پیامبر خدا در مناقشات جهانی چگونه موضع گیری و عمل می کردند، پرداخت و تصریح کرد: حضرت مسیح (ع) در آن شرایط سخت از راه و رسالت خود دست نکشید و امروز نیز کسانی که به خاطر منافع حزبی و سلطه طلبی، صدها هزار انسان بی گناه را می کشند و میلیون ها نفر را آواره می کنند نه تنها طرفدار حضرت مسیح بلکه پیرو هیچ یک از انبیاء الهی نیستند و پیروان مسیح (ع) نباید در برابر آنها سکوت کنند.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود ملت ایران را ملتی صلح طلب و خواستار سعادت و رفاه برای همه انسانها معرفی کرد و گفت: ملت ایران از مردم آمریکا هیچ احساس تنفر و مخالفتی ندارند و به نظر ما همه انسانها محترم بوده و می توانند با توجه به اشتراکات و حفظ کرامت برای برقراری صلح و عدالت در جهان تلاش کنند.

احمدی نژاد با بیان اینکه دولت آمریکا آغاز کننده و ادامه دهنده دشمنی علیه ملت ایران بوده است خاطرنشان کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ملت ایران به رهبری امام خمینی (ره) با بزرگواری، فرصت جبران اشتباهات و جنایت های قبلی سردمداران آمریکا در قبال ملت ایران را به آنها داد اما با توطئه های مختلف آنها علیه انقلاب مردمی ایران مواجه شد و سیاستمداران و احزاب حاکم بر آمریکا نه تنها از این بزرگواری ملت ایران استقبال نکردند بلکه با ترور رهبران و شخصیت های سیاسی، حمایت و طرفداری از صدام در جنگ تحمیلی هشت ساله و اعمال تحریم های مختلف به اشتباهات خود در قبال ملت عزتمند و متمدن ایران ادامه داده اند.

رئیس جمهور وجهه آمریکا در میان ملت های منطقه را به دلیل تکرار اشتباهات مسئولان این کشور در قبال مسائل مختلف از جمله مسائل عراق رو به تخریب دانست و گفت: دولتمردان آمریکا باید از ادامه اشتباهات خود در قبال ملت های منطقه که متاثر از دیدگاه انگلیسی ها به این منطقه مهم و استراتژیک است خودداری کنند.

دکتر احمدی نژاد در ادامه این جلسه به پرسش های برخی از حضار درباره مسائل روز نیز پاسخ داد.