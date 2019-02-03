تدابیر لازم برای جاری بودن زاینده رود تا عید اتخاذ شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نصر اصفهانی ظهر یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: امیدواریم با افزایش نزولات آسمانی، تدابیر مسئولان و مدیریت صحیح آب در مسیر ۳۶۰ کیلومتری مبدا تا مقصد رودخانه، شاهد جاری بودن زاینده رود تا نوروز باشیم.

وی با بیان اینکه لازم است مدیران با برخوردهای صحیح و کمک های حداکثری به مردم رنجهای آنها را التیام داده و موجب افزایش اعتماد آنان به آینده کشور شوند، ادامه داد: همه مسئولان باید فاصله خود با مردم را کمتر کرده و با سرلوحه قرار دادن ساده زیستی و حذف مراسم‌های غیر ضروری بیشترین خدمت را به آنان انجام دهند.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان اعلام کرد: مدیریت شهری با وجود تمام وظایفی که برعهد دارد باید رفع مشکلات رونق کسب و کار را به خصوص درباره اقشار آسیب پذیر در دستور کار خود قرار داده و با استفاده از ظرفیت‌های شهری شرایطی را برای کارآفرینان و تولید کنندگان خرد به ویژه صاحبان مشاغل خانگی در بستری ایمن و کم هزینه فراهم کند تا آنان بدین سبب معیشت خود را مدیریت کنند.

وی اقدام شهرداری مناطق با همکاری خیریه‌ها در برپایی بازاچه‌های بومی و محلی را قابل تقدیر دانسته و گفت: الگوی موفق در زمینه برپایی این بازارچه های موقت در یکی از ایستگاه های قطار شهری منطقه ۱۲ اتفاق افتاد که مورد استقبال شهروندان و تولید کنندگان قرار گرفته و باعث سرزندگی فضاهای موجود غیرکاربری در سطح شهر شده است که این امر می تواند در صورت استمرار، زمینه دلگرمی فعالان با سرمایه اندک را فراهم کند.

نائب رییس شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید بر لزوم مساعدت مدیریت شهری با کسبه در روزهای پایانی سال گفت: انتظار می رود صاحبان مشاغل درخصوص رعایت حق و حقوق شهروندان و اداره کنترل و نظارت شهرداری نیز در زمینه مدارا با کسبه و گفت و گوی مناسب و تعامل بیشتر با آنان تلاش کنند.