به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جام وهبی امره ترکیه با حضور ۱۱ کشور دنیا روزهای ۱۲ تا ۱۴ بهمن ماه در شهر استانبول ترکیه برگزار شد.

بر این اساس تیم منتخب ایران با حضور در این رقابتها در نهایت با کسب ۴ مدال طلای حامد تاب، امین کاویانی نژاد، محمدهادی ساروی و امیر قاسمی منجزی در اوزان ۶۷، ۷۲، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم و ۳ مدال برنز پویا ناصرپور، مهدی محسن نژاد و سعید عبدولی در اوزان ۵۵، ۶۰ و ۸۲ کیلوگرم به عنوان نایب قهرمانی دست یافت. محمدجواد رضایی، پژمان پشتام و علی اکبر حیدری نیز در اوزان ۶۳، ۷۷ و ۹۷ کیلوگرم صاحب مدال نشدند.

تیم منتخب کشتی فرنگی کشورمان با ۱۰ نماینده در این مسابقات شرکت کرد.